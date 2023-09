Dustin en Closing the Loop (CTL) werken deze maand vijf jaar samen aan het doel om e-waste op een praktische manier te beperken. Sinds het begin van de samenwerking in 2018 hebben Dustin en CTL verschillende circulaire diensten ontwikkeld die de praktijken voor technologieconsumptie verbeteren. Deze inspanningen hebben volgens de twee partijen tal van klanten van Dustin geholpen om groenere of circulaire inkoop te starten.

Dustin koppelt het nieuw aangeschafte apparaat van een klant aan de inzameling en recycling van hetzelfde product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Een resultaat van deze samenwerking is de inzameling van meer dan 500.000 afgedankte smartphones, aldus Dustin. Deze zullen volgens de distributeur op de juiste manier worden gerecycled, met als resultaat de terugwinning van ongeveer 2,4 kg goud, 12 kg zilver en 2 ton koper voor eventueel hergebruik.

100 procent circulair

“Het is belangrijk voor Dustin om bij te dragen aan de circulaire transitie van de industrie. Dit is een manier om de hele industrie in een positieve richting te sturen en een stap naar ons eigen doel om tegen 2030 100 procent circulair te zijn. We willen het bedrijven en de publieke sector gemakkelijker maken om duurzamer te zijn,” zegt René Schenk, verantwoordelijk voor Large Corporate and Public bij Dustin in Nederland.

“Het vieren van vijf jaar samenwerking met Dustin is het bewijs van de kracht van partnerschappen in het bewerkstelligen van positieve verandering,” aldus Joost de Kluijver, oprichter en CEO van Closing the Loop. “Samen hebben we aangetoond dat geweldige service en klantbetrokkenheid hand in hand gaan met het creëren van aanzienlijke impact. Onze reis is nog lang niet voorbij, en we kijken ernaar uit om te blijven innoveren en samenwerken voor een betere toekomst.”