Nolet is trots dat haar nieuwe verpakking van KETEL 1 jenever nu in de schappen staat. Nieuw omdat de uitstraling frisser en eigentijdser is gemaakt. Ook nieuw is dat KETEL 1 voortaan KETEL 1 Original zal heten en KETEL 1 Matuur, onze gerijpte jenever, wordt omgedoopt tot KETEL 1 Signature Blend.

Maar het belangrijkste is dat we met onze nieuwe fles een mooie stappen zetten in duurzaamheid. Zo is het glasgewicht van de fles 10% lichter gemaakt en dat bespaart ruim 60 ton glas per jaar. Ook zijn onze labels van materiaal veranderd, gebruiken nu enkel labels van papier. Onze kartonnen dozen waren gemaakt van duurzaam karton met FSC keurmerk, en nu zijn we nog een stap verder gegaan doordat de nieuwe dozen volledig gemaakt zijn van gerecycled karton. Bovendien hebben we het stapelpatroon op de pallet aangepast zodat meer flessen op een pallet passen waarmee we transportbewegingen besparen.

Bob Nolet, elfde generatie van Nolet Family Distillery: “Met KETEL 1 hebben we een flinke stap gezet in de verduurzaming van onze producten. Met het nu bereikte resultaat voldoen we ruimschoots aan de vrijwillige afspraken uit het Brancheplan Duurzaam Verpakken van SpiritsNL. Met onze partners waarmee we de afgelopen jaren hebben samengewerkt, hebben we dit mooie resultaat bereikt. En daarmee stopt het natuurlijk niet, want ook bij onze andere merken zijn we bezig om soortgelijke stappen te zetten.”

En het allerbelangrijkste: aan de recepturen van KETEL 1 Original en KETEL 1 Signature Blend hebben we natuurlijk niet getornd. Die kwaliteit blijft natuurlijk onveranderd, en dat is precies zoals het de bedoeling is van Carel Nolet Sr, tiende generatie van Nolet Family Distillery.