Kartonnen festivaltenten Zwarte Cross zorgen voor anderhalve-meter-werkplek

Dit festivalseizoen zou startup KarTent 50.000 kartonnen tenten opzetten op festivals als Zwarte Cross, Manana Manana en Best Kept Secret. Nu alle festivals door de coronacrisis zijn geannuleerd, slaan grondstoffenbedrijf SUEZ en KarTent de handen ineen om van die kartonnen tenten scheidingswanden, afvalbakken en werkstations te maken. Want die zijn hard nodig voor bedrijven die in een anderhalve-meter-samenleving veilig aan het werk willen.

De kartonnen festivaltenten zijn hét voorbeeld van wat je allemaal van gerecycled papier kan maken. Maar nu er deze zomer geen festivals zijn, zouden deze gerecyclede kartonnen tenten ongebruikt blijven. Afval- en grondstoffenspecialist SUEZ en KarTent hebben een betere bestemming. KarTent verwerkt de tenten tot hulpmiddelen voor anderhalve-meter- werkplekken in coronatijd. SUEZ helpt KarTent om de hulpmiddelen onder de aandacht te brengen van haar klanten in het MKB. Een samenwerking die niet uit de lucht komt vallen, want ze werkten eerder samen aan de KarBin, een afvalbak van gerecycled karton, om festivals duurzamer te maken. Het afgelaste festivalseizoen is een zware tegenvaller voor KarTent. Door deze samenwerking hoopt SUEZ de startup KarTent een boost te geven in de coronacrisis.

Oplossing in de anderhalve-meter-samenleving

Voor veel bedrijven is het werken op anderhalve meter even zoeken. Want hoe kan het werk zo veilig mogelijk doorgaan? Anthonita van Egmond, communicatiemanager bij SUEZ: “Anderhalve meter afstand houden, is best moeilijk, zeker op het werk. Er zijn aanpassingen nodig. Denk aan meer ruimte tussen bureaus, scheidingswanden en extra afvalbakken”.

Tijdelijk en toch duurzaam

Als specialist in afval- en grondstoffenmanagement beseft SUEZ heel goed dat dit soort hulpmiddelen tijdelijk zijn. Van Egmond: “De hulpmiddelen voor een anderhalve-meter- werkplek kunnen hopelijk straks weer weg. Met een kartonnen scheidingswand, laptopstandaard of afvalbak van een gerecyclede festivaltent is dat ook helemaal niet erg. Die vouw je plat, zamel je in bij het oud papier en SUEZ recyclet ze weer. Dat zijn duurzame oplossingen die niet alleen voordelig zijn, maar ook een mooi verhaal vertellen. Zo heb je straks een afvalbak of scheidingswand van een festivaltent die eigenlijk op Best Kept Secret festival had moeten staan.”