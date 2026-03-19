Tachtig procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over de afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen. Dit blijkt uit onderzoek van afval- en grondstoffenmanager Milgro onder 1.000 Nederlanders. Deze afhankelijkheid komt met een prijs. Grondstoffenschaarste, oftewel het tekort aan stoffen zoals koper, lithium en kobalt, is niet langer een abstract geopolitiek thema. De helft van de consumenten (50%) ervaart de gevolgen al in het dagelijks leven. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in hogere prijzen of tijdelijke schaarste van producten, variërend van elektronica tot voedingsmiddelen.

Voelbaar in de winkel

Prijsstijgingen zijn de meest zichtbare en voelbare consequentie van grondstoffenschaarste voor consumenten. Zo merkt de meerderheid (58%) dat producten duurder zijn geworden. Maar ook de leverbaarheid van producten wordt kwetsbaarder: bijna vier op de tien Nederlanders (38%) hebben producten al eens niet kunnen verkrijgen en ruim één op de vijf (23%) heeft er langer op moeten wachten. Grondstoffendruk werkt dus door in de hele keten.

Rekening dreigt verder op te lopen

Veel Nederlanders zien de huidige effecten als voorbode van wat er nog gaat komen. Driekwart verwacht dat producten in de toekomst nog verder in prijs zullen stijgen en uiteindelijk voor sommigen onbetaalbaar worden als de grondstoffenschaarste niet wordt aangepakt. Zes op de tien voorzien grote tekorten aan bepaalde producten. Die zorgen richten zich vooral op eerste levensbehoeften: 83 procent vindt het met name vervelend als voedingsmiddelen duurder zouden worden. Ook elektronica, zoals smartphones, tablets of laptops, en bouwmaterialen voor de woningbouw, zoals hout en beton, worden vaak genoemd (respectievelijk 51% en 46%).

Gijs Derks, directeur bij Milgro: “Grondstoffen zitten in alles wat we maken, bouwen, vervoeren en digitaliseren. Toch staan we zelden stil bij wat het betekent als ze niet meer beschikbaar zijn. Grondstoffenschaarste was lange tijd een abstract en relatief onbekend onderwerp, maar dat verandert. Nederlanders merken het inmiddels in de supermarkt en bij het kopen van elektronica. Zodra aanvoer van buitenlandse grondstoffen stokt, volgen prijsstijgingen en tekorten vanzelf. Dit onderzoek onderstreept dat de grondstoffenrekening al wordt gepresenteerd, maar vooral aan consumenten. Dat moet anders. Juist daar liggen enorme kansen: bedrijven die kiezen voor circulair werken, verkleinen niet alleen hun impact, maar versnellen innovatie en creëren nieuwe waarde. Grondstoffenschaarste hoeft geen rem te zijn, het kan een katalysator worden voor duurzame groei.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in februari 2026 in opdracht van Milgro uitgevoerd door Factsnapp. In totaal namen 1.000 Nederlanders deel, waarvan 500 mannen en 500 vrouwen.