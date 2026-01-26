Het Amsterdamse hotel DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station heeft een mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaamheid. Het totale energieverbruik per verkochte kamer daalde in 2025 met 15,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale gasconsumptie per verkochte kamer nam dit jaar met 18,7 procent af ten opzichte van 2024. De besparing is het resultaat van gerichte duurzaamheidsmaatregelen die het hotel het afgelopen jaar heeft doorgevoerd.

De daling van het energieverbruik bij DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station is het resultaat van investeringen in slimme aansturing en energie-efficiënte technologieën. Zo werd het Building Management System (BMS) van het hotel geüpgraded: het centrale digitale systeem dat onder meer verwarming, koeling, ventilatie en verlichting aanstuurt. Dankzij de verbeterde aansturing sluiten installaties beter aan op de bezetting en het gebruik van het hotel, wat leidt tot een lager energieverbruik zonder in te leveren op gastcomfort. Naast de upgrade van het BMS werd er een nieuwe elektrische keuken geïnstalleerd. Samen resulteerden deze maatregelen in een daling van 4,84 procent van het totale energieverbruik ten opzichte van 2024.

Slimme aansturing

De upgrade van het Building Management System heeft ook de werking van de bestaande warme-koudeopslag verder geoptimaliseerd. Door betere afstemming tussen de warme en koude bronnen en een verfijndere regeling van het systeem, gebruikt het hotel aanzienlijk minder energie voor het verwarmen en koelen van kamers. Dit resulteerde de afgelopen twee maanden in een daling van het verbruik van koud-energie met 33 procent en een daling van warm-energie van 27,6 procent ten opzichte van september en oktober vorig jaar.

Energie-efficiëntie

Ook in de keuken zijn stappen gezet om het energieverbruik terug te dringen. De installatie van intelligente afzuigkappen, die zich automatisch aanpassen aan de hoeveelheid stoom en rook, draagt bij aan een efficiënter energieverbruik. De meest opvallende stap is de transitie naar een volledig gasvrije hoofdkeuken, die heeft geresulteerd in een totale reductie van het gasverbruik van 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt neer op een daling van 18,7 procent per verkochte kamer.

“De resultaten laten zien dat duurzaamheid en comfort hand in hand kunnen gaan. Onze gasten ervaren dezelfde kwaliteit, terwijl wij achter de schermen onze impact verkleinen,” aldus Floris Licht, General Manager van DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station. “Als groot stadshotel midden in Amsterdam hebben we een verantwoordelijkheid om onze footprint te verkleinen. Juist daarom zijn we extra trots dat we op deze centrale locatie zulke concrete en meetbare stappen zetten.”