Sinds de lancering in 2018 heeft Karma Kebab een opmerkelijke transformatie teweeggebracht in de (plantaardige) voedingssector. Wat begon als een wild experiment op Lowlands, is inmiddels uitgegroeid tot een duurzaam en toonaangevend merk in de foodindustrie. Hoe dat komt? De eigenzinnige mannen achter Karma Kebab doen het allemaal net eventjes anders. Waar de foodtrucks van Karma Kebab een vaste waarde zijn geworden op festivals door heel Europa, zetten ze nu ook de groei van het merk door in de horeca. Naast de grote flagship in Utrecht is er een nieuw restaurant in Amsterdam geopend en wordt de volgende stap gemaakt richting het openen van meer vestigingen de komende jaren. “We hebben grootse plannen, maar blijven altijd trouw aan onze roots: lekker eten, lekker flirten en natuurlijk een dansje wagen”, lacht Pascal Labrie, oprichter van Karma Kebab.

Meest duurzame festivalsnack

Karma Kebab is oorspronkelijk ontwikkeld als ‘de meest duurzame festivalsnack ooit’ en heeft inmiddels een cultstatus verworven onder festivalgangers. De plantaardige kebab, vervaardigd uit Noord-Hollandse knolselderij, is niet alleen populair op festivals, maar ook in restaurants en andere horecagelegenheden. “In het afgelopen jaar hebben we een miljoen eetmomenten omgezet in duurzame keuzes. Dit heeft geresulteerd in het redden van 5.000 lammetjes, het besparen van 11 miljoen liter water en een vermindering van de CO2-uitstoot met 1.280 kg CO2-equivalent,” aldus Labrie. “Deze cijfers illustreren de impact van bewuste keuzes en bevestigen dat we met een beetje creativiteit en smaak echt een verschil kunnen maken.”

Innovatie in productontwikkeling

Inmiddels wordt de kebab niet enkel meer uit foodtrucks geserveerd. De focus ligt inmiddels ook op het openen van horecalocaties en het uitbreiden van de horecaconcepten. “Utrecht is onze flagshipstore, Amsterdam wordt onze kleine buurtlocatie en daarnaast hebben we plannen voor een tussenmodel met terras. We willen ons merk wereldwijd uitrollen en uiteindelijk vijftig zaken openen”, zegt Ivo van der Pauw, medeoprichter van Karma Kebab. “Ons kebabassortiment blijft de basis, maar we staan altijd open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen,” aldus Van der Pauw. “Ons product gebruiken we inmiddels niet meer alleen voor onszelf; zo ontwikkelen we met geselecteerde partners in de industrie gerechten en applicaties die passen binnen onze kernwaarden. Onze kebab is daardoor ineens veel meer dan alleen een ingrediënt, zo blijven we relevant en lopen we voorop met onze partners in de switch naar meer plantaardige voeding.”

Good Karma

Sinds 2022 is Karma Kebab officieel B Corp gecertificeerd. Dat betekent dat zij niet alleen lekkere kebab serveren, maar ook zorg dragen voor mensen, de planeet en de toekomst. “Duurzaamheid betekent voor ons niet alleen plantaardig en “clean-label” werken, maar ook lokaal produceren,” legt Van der Pauw uit. “Waarom onnatuurlijke ingrediënten aan voeding toevoegen en/of sojabonen van de andere kant van de wereld halen als we prachtige producten van eigen bodem hebben? Daarom maken we kebab van Hollandse knolselderij. Dat levert niet alleen een heerlijke smaak op, maar ook goede karma-punten! Ons doel is om kebab, een gerecht met een eeuwenoude traditie, opnieuw uit te vinden voor de 21e eeuw – duurzaam en knettertje lekker.”