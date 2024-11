Een boerenzoon is de grote winnaar van de Vegan Awards. Wouter Waayer is door het publiek verkozen tot ‘Meest Inspirerende Persoon’ en mocht vrijdagavond 1 november de prestigieuze prijs van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme in ontvangst nemen in een uitgelaten Karma Kebab in Utrecht.

“Wauw”, reageert Waayer, die op een Twentse boerderij opgroeide. “Dit had ik een paar jaar gelden nooit kunnen bedenken”. Tot enkele jaren terug hielp hij steevast mee in het bedrijf van zijn ouders, die tweehonderdveertig kalveren vetmesten voor de slacht. Nadat tot hem doordrong wat dit voor de dieren betekende, besloot hij het roer rigoureus om te gooien. “Alles wat ik in de bio-industrie heb gezien, en waar ik zelf ook aan mee heb geholpen, heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben.” Waayer werd veganist, maar dat was voor hem niet genoeg. “Ik had het gevoel dat ik met mijn unieke verhaal meer kon en moest doen.”

Waayer besloot om zijn bijzondere verleden in te zetten om online mensen bewust te maken van het dierenleed achter hun maaltijd en ze zo te inspireren vaker plantaardig te eten. Met zijn video’s, waarin hij openhartig en eerlijk deelt over zijn eigen achtergrond, weet hij inmiddels honderduizenden kijkers te trekken. Toch kwam de nominatie voor de influencer als een verrassing. “Ik had nooit verwacht dat ik een prijs zou kunnen winnen met wat ik doe.” De Twentenaar vertelt dat hij het vooral doet om aan andere plattelandsjongeren te laten zien dat er wel degelijk alternatieven zijn en je niet dezelfde keuzes als je ouders hoeft te maken. En zijn ouders? Die zijn volgens Waayer erg trots. “Ik kreeg voor de uitreiking nog een appje dat ze hopen dat ik win”, lacht Waayer die gekleed is in een pak van Bonne Reijn dat geïnspireerd is op de werkkleding die hij vroeger droeg als zijn oma in de tuin hiep.

Sinds 2010 reikt de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) jaarlijks de Vegan Awards. Met deze prijzen zetten zij vegan initiatieven, innovaties en ondernemers in het zonnetje en vragen ze aandacht voor de pioniers van deze wereld. Op basis van suggesties van het publiek werden genomineerden in iedere categorie geselecteerd door een vakjury. Het publiek stemde over de uiteindelijke winnaars, die tijdens een feestelijk evenement in Utrecht bekend werden gemaakt op Wereld Veganisme Dag. Andere winnaars die Waayer voorgingen in het winnen van de respectabele award, zijn onder andere het boek ‘Onder de Beesten’ van Jeroen Siebelink en Roel Binnedijk, De Terra-lijn van Albert Heijn, Those Vegan Cowboys en het boek ‘Dieren Kunnen de Pest Krijgen’ van Esther Ouwehand.