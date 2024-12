Vandaag maakt de Volksbank bekend dat de huidige consumentenmerken ASN Bank, RegioBank en SNS vanaf 2025 gezamenlijk verder zullen gaan onder de vlag van ASN Bank. De keuze voor één retailmerk is een essentiële stap in de vereenvoudiging van de organisatie als onderdeel van de transformatie die de bank op 19 november bekend heeft gemaakt. Door de kracht van de huidige merken te bundelen kunnen klanten beter worden bediend, versterkt de bank haar commerciële en operationele slagkracht en worden de voorwaarden gecreëerd voor verdere groei.

Landelijk dekkend netwerk

Naast mobiel bankieren voor dagelijkse bankdiensten krijgen drie miljoen klanten waaronder straks ook de 800.000 klanten van de huidige ASN Bank, toegang tot een lokale vestiging voor persoonlijk advies op de momenten die er voor de klant toe doen. De combinatie van een landelijk dekkend netwerk van lokale vestigingen en online bankieren voor dagelijks gemak geeft de toekomstige ASN Bank een unieke en onderscheidende positie in het Nederlandse bankenlandschap.

Roland Boekhout, CEO van de Volksbank: “Met de keuze voor ASN Bank zetten we een belangrijke stap naar een toekomstgerichte, financieel sterke bank die logischerwijs voortbouwt op het brede maatschappelijke fundament dat door onze huidige vier merken succesvol is gelegd. Een moderne en ondernemende bank die een bijdrage levert aan oplossingen voor uitdagingen in de Nederlandse samenleving zoals duurzaamheid, financieel welzijn en toegankelijk wonen. Waar al onze huidige klanten, nieuwe klanten en onze betrokken medewerkers zich thuis voelen. Nu en in de toekomst. Door onze merken samen te brengen onder één sterk merk, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en efficiënter inspelen op de behoeften van onze klanten. Zo versterken we onze positie als sympathieke uitdager in het Nederlandse bankenlandschap.”

Een toegankelijke bank met oog voor mens en maatschappij

De keuze voor ASN Bank bouwt voort op de sterke positie die het merk al sinds de oprichting in 1960 heeft verworven als pionier in duurzaam en maatschappelijk verantwoord bankieren. Sinds 2017 hanteren alle merken van de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank. Dit combineren we met de kracht van de merken SNS, RegioBank en BLG Wonen die staan voor persoonlijke aandacht, lokaal ondernemerschap en woontoegankelijkheid.

Gefaseerde overgang en zorgvuldigheid voorop

Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen, gaan onze klanten stap voor stap over naar de nieuwe ASN Bank. Dit gaat in overleg met de franchisenemers en distributiepartners. De implementatie hiervoor start in 2025 en zal naar verwachting binnen drie jaar afgerond zijn. Gedurende dit proces zullen klanten op de hoogte worden gehouden van de veranderingen en wat deze voor hen betekenen. Zowel de particuliere als de zakelijke klanten kunnen rekenen op de vertrouwde diensten voor betalen, sparen en hypotheken. Vanzelfsprekend met het bijbehorende persoonlijk contact zoals ze dat gewend zijn.

Naast onze franchise-formule blijft voor de distributie van hypotheken het intermediaire kanaal cruciaal. Vooralsnog blijven we dit doen onder de huidige merknaam BLG Wonen. Op termijn wordt de merknaam BLG Wonen vervangen door ASN Bank. Hetzelfde geldt voor de naam van het moederbedrijf de Volksbank. Dit zal in overleg met alle relevante stakeholders gefaseerd en zorgvuldig plaatsvinden.