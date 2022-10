Per 1 oktober 2022 is Karin van IJsselmuide bij GSES System in dienst getreden als Director Sustainable Procurement/ESG. Zij is bekend in haar rol als coördinator in de SDG 12 Alliance. Karin heeft veel passie en ambitie in het grootschalig doorvoeren van transities met een duurzaam effect.

Karin was meer dan 15 jaar werkzaam voor Nevi als Manager Maatschappelijke Programma’s en Coördinator Alliantie SDG 12 Duurzame consumptie en -productie van de Verenigde Naties.

Als Voorzitter van de Nederlandse NEN-normcommissie ISO-20400, dé internationale richtlijn voor Sustainable Procurement, behartigde zij zowel de Nederlandse belangen als die van 45 buitenlandse inkoopverenigingen die lid zijn van IFPSM (International Federation of Purchasing and Supplymanagement). Voor NEN (in samenwerking met Nevi) was zij de ontwikkelaar en geeft zij sinds de lancering in 2016 van deze richtlijn ook de training ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

GSES is een internationaal online platform dat gedetailleerd inzicht geeft in de prestaties van organisaties op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. En dat allemaal op basis van internationale standaarden zoals de ISO 20400 Sustainable Procurement-richtlijn. Samen met diverse stakeholders zoals een College van Deskundigen, een Technische Commissie en diverse Peer Groups zorgt GSES ervoor dat het meten en continueren van de verduurzaming van organisaties en producten steeds meer op een algemeen internationaal geaccepteerde, transparante en controleerbare manier plaatsvindt.