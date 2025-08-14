Jumbo Supermarkten lanceert als eerste landelijke supermarktketen regeneratief geteelde aardappelen van Nederlandse bodem. De regeneratieve aardappel hoort bij een nieuwe AGF-productlijn (Aardappelen, Groenten en Fruit-lijn) van Jumbo, die ‘Van goede aarde’ heet. De producten in deze nieuwe lijn worden allemaal volgens de regeneratieve wijze geteeld met zorg voor de natuur. Door de lange termijn garantie van Jumbo aan telers die volgens deze wijze werken, kunnen zij blijven investeren in innovatieve technieken en de kennis hierover delen met andere telers. De supermarktketen stimuleert deze kennisdeling door binnen haar keten de toepassing van regeneratieve landbouw te vergroten en inzichten actief uit te dragen. De speciaal verpakte regeneratieve aardappelen zijn vanaf half oktober landelijk verkrijgbaar bij alle 732 winkels van Jumbo in Nederland en België en online. Jumbo Foodmarkt Dordrecht heeft de primeur, daar liggen ze al vanaf 18 augustus in het schap. Eerder bracht de supermarktketen al als eerste een regeneratief geteelde waspeen op de markt.

Jeroen Klompe is de teler die de regeneratieve aardappelen levert aan Jumbo. Hij overhandigde vandaag het eerste kistje aardappelen aan Tim Hehenkamp, directielid bij Jumbo. De regeneratief geteelde aardappelen maken deel uit van onze AGF-productlijn ‘Van goede aarde’ en worden geteeld met extra aandacht voor biodiversiteit, gezonde bodems, zuinig watergebruik en slim omgaan met voedingsstoffen.

Tim Hehenkamp, directeur Category Management bij Jumbo: “Als familiebedrijf vindt Jumbo het belangrijk om zuinig te zijn op landbouwgrond, zodat klanten van nu én toekomstige generaties kunnen blijven genieten van goed eten van eigen bodem. Regeneratieve landbouw sluit naadloos aan bij onze strategie om onze gehele versketen te verduurzamen. Dankzij de inzet van telers zoals Jeroen Klompe kunnen we onze klanten producten aanbieden die niet alleen lekker zijn, maar ook goed voor de aarde.”

Jeroen Klompe, teler: “Regeneratieve landbouw is een holistische manier van denken en heeft zoveel te bieden voor de samenleving dat ik hoop dat dit een opening biedt om deze lijn in de toekomst ‘uit te breiden met veel versproducten. Door samen te werken in de keten met lange termijn afspraken ben ik ervan overtuigd dat we ieder jaar een beter product op het bord van consumenten kunnen leveren.”

Samen voor beter

Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw waarin het ondernemerschap van de boer bij het verbeteren van de bodem centraal staat. De teler stuurt zelf op verduurzaming, op basis van een set doelen zoals minder CO₂-uitstoot of betere waterkwaliteit. Jumbo ondersteunt telers die bijdragen aan de ontwikkeling van vernieuwende teeltmethoden.

De introductie van regeneratieve aardappelen is een volgende stap in deze ontwikkeling. Jumbo biedt telers perspectief met langetermijngaranties én geeft klanten een bewuste keuze in het schap.

De aardappelen worden verpakt in zakken van 1,5 kg en zijn vanaf half oktober verkrijgbaar in alle ruim 732 Jumbo-winkels in Nederland en België en online. In Dordrecht, vlak bij het land van teler Jeroen Klompe, liggen ze al vanaf 18 augustus 2025 in het schap bij Jumbo Foodmarkt.

Samenwerking met boeren en telers van Dichtbij

Tijdens een ‘oogstfeest’ voor boeren en telers van het onlangs gelanceerde platform ‘(H)eerlijk van Dichtbij’ maakte Jumbo de lancering van de regeneratief geteelde aardappelen bekend. Ook bedankte Jumbo haar boeren en telers die met zorg en toewijding bijdragen aan een toekomst waarin eten niet alleen lekker, maar ook verantwoord is.

Fotografie door Thijs Rooimans