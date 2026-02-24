De Nederlandse verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot en de Belgische online supermarkt Andy kondigen vandaag hun fusie aan. Met deze krachtenbundeling vormen zij samen de eerste internationale verpakkingsvrije supermarktketen en tevens grootste binnen de Benelux. Beide bedrijven delen één missie: statiegeld verpakkingen de standaard maken en zo structureel bijdragen aan het verminderen van (plastic) verpakkingsafval.

Pieter Pot en Andy zijn beiden sinds 2019 pioniers op het gebied van boodschappen in herbruikbare glazen potten en flessen, die bij een volgende bezorging weer worden opgehaald. Hiermee wordt een circulair systeem gerealiseerd zonder wegwerpverpakkingen.

Het assortiment van beide partijen sluit naadloos op elkaar aan. Waar Andy zich volledig richt op dranken met meer dan 1.000 verschillende producten, focust Pieter Pot zich op voedselwaren met 500 verschillende producten in potten. De fusie resulteert in één overkoepelende organisatie met twee consumentenmerken. Pieter Pot blijft actief onder haar eigen naam in Nederland, terwijl Andy dat doet in België. Klanten van beide merken kunnen vanaf nu direct profiteren van voordelen zoals een breder en aanvullend assortiment, lagere verzendkosten en een veelvoud aan afval dat bespaard kan worden. Door het samenvoegen van de operaties zijn beide bedrijven financieel gezond en toekomstbestendig.

Van doorstart naar winstgevendheid

Zowel Pieter Pot als Andy maakten de afgelopen jaren een turbulente reis door. Beide bedrijven maakten na een periode van snelle groei en veranderende marktomstandigheden in 2024 een doorstart. Beide bedrijven gooiden hun businessmodellen om en binnen een jaar na deze herstart draaiden zowel Pieter Pot als Andy hun eerste winstgevende maanden.

“Waarom zouden we niet fuseren?”

Oprichters van het eerste uur Pieter-Jan Wouters (Andy) en Jouri Schoemaker (Pieter Pot) hadden al langere tijd contact. In gesprekken over hun toekomstvisies ontstond het idee om samen verder te gaan en hun krachten te bundelen.

Schoemaker: “Door te fuseren creëren we voordelen voor klanten, een sterke businesscase en een grotere positieve impact”. Pieter-Jan vult aan: “Samen kunnen we onze missie veel sneller realiseren. Door onze krachten te bundelen maken we verpakkingsvrij boodschappen doen toegankelijker voor een veel grotere groep mensen.”

Het nieuwe fusiebedrijf wordt nu geleid door Jouri Schoemaker, Pieter-Jan Wouters en Dries Vander Stichele, mede-oprichter van Andy. “Samen hebben we als internationale retailformule de nodige schaal om duurzame systeemverandering in de supermarktsector te versnellen.” zegt Vander Stichele.

Bewezen impact, klaar om op te schalen

Pieter Pot en Andy hebben de afgelopen jaren reeds meer dan 10 miljoen wegwerpverpakkingen uit de afvalketen gehaald. Door het hergebruik van glazen verpakkingen, gemiddeld meer dan 40 keer per pot of fles, ligt de CO₂-uitstoot per product lager (afhankelijk van het verpakkingstype) dan bij traditionele supermarkt verpakkingen (zie deze onafhankelijke studie van Partners for Innovation). Schoemaker:“Onze impact laat zien dat ecovenience geen utopie is, maar dagelijkse praktijk. Met deze fusie krijgen we de schaal om dat effect in de hele Benelux te vergroten.”