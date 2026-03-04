Het Rotterdamse koffiemerk Heilige Boontjes zet een landelijke stap. Vanaf deze week ligt de Rotterdamse koffie van het sociale koffiecollectief in 270 Jumbo-winkels door heel Nederland. In de weken daarna wordt het aantal verkooppunten uitgebreid naar alle 500 winkels in Nederland. Daarmee groeit Heilige Boontjes voor het eerst uit tot een breed landelijk verkrijgbaar merk.

De stap naar Jumbo markeert een nieuwe fase voor het initiatief dat ooit begon met een duidelijke missie: jongeren met een veelbesproken verleden nieuw perspectief bieden, met koffie als middel en vertrouwen als uitgangspunt.

Met de landelijke uitrol brengt Heilige Boontjes niet alleen koffie naar de supermarkt, maar ook een verhaal dat verder gaat dan het product. Het is het verhaal van jongeren die opnieuw hun plek in de maatschappij zoeken. Van leren, werken en doorgaan als het tegenzit. Heilige Boontjes biedt hen structuur, verantwoordelijkheid en toekomstperspectief, zonder hun verleden te reduceren tot een etiket. Dat sociale karakter vormt sinds het begin de kern van het merk.

De introductie bij Jumbo wordt ondersteund door een campagne waarin die missie centraal staat. In aanloop naar en rond de lancering werken onder anderen Najib Amhali, Lauren Verster, Hugo Borst en Sander de Kramer mee aan de zichtbaarheid van het initiatief. De focus ligt op bijzondere verhalen en betrokkenheid, onder meer via social media, met als doel het maatschappelijke verhaal achter Heilige Boontjes breder onder de aandacht te brengen.

“Dat we nu landelijk bij Jumbo starten, is een enorme mijlpaal,” zegt oprichter Rodney van den Hengel. “We begonnen met een kleine branderij, een grote overtuiging en het vertrouwen dat mensen meer zijn dan hun verleden. Dat we nu doorgroeien naar alle 500 winkels laat zien dat er ruimte is voor koffie met een ander verhaal.”

De koffie die bij Jumbo in het schap ligt, is de vertrouwde Heilige Boontjes-blend: uitgesproken, zonder poespas en met een duidelijke signatuur. Koffie met karakter, die staat voor waar het merk voor staat. Heilige Boontjes: Bijzondere verhalen, onvergetelijke koffie!