Jumbo bundelt krachten met Too Good To Go in strijd tegen voedselverspilling

Jumbo slaat de handen ineen met Too Good To Go: de app tegen voedselverspilling. Vandaag start een pilot in 13 winkels. Klanten kunnen met de app voor een klein bedrag eten bestellen, zodat dit niet wordt verspild, maar in zogenaamde ‘Magic Boxen’ terechtkomt. De inhoud van deze verrassingsboxen verschilt per dag en is afhankelijk van het aanbod in de winkel. De pilot duurt een maand en is de eerste stap op weg naar een mogelijke landelijke uitrol. Jumbo wil zo een positieve bijdrage leveren aan haar ambitie om geen eetbaar voedsel weg te gooien.

Bestellen werkt als volgt: gebruikers zien in de Too Good To Go app welke Jumbo winkels een ‘Magic Box’ aanbieden. Ze rekenen deze vervolgens af via de app en kunnen de verrassingsbox binnen een afgesproken tijdsslot ophalen in de winkel. De prijs is altijd een derde van de daadwerkelijke waarde: een box met een waarde van 15 euro kost dus slechts 5 euro. Deelnemers aan de pilot zijn elf winkels in Amsterdam – waaronder de City winkels – en Foodmarkt Amsterdam en een City in Groningen. Ook Jumbo Wageningen start vandaag met de app als onderdeel van de lancering van Too Good To Go in deze stad. Winkels bepalen zelf hoe ze de box samenstellen, waarbij beschikbaarheid en variatie belangrijke criteria zijn. Na de evaluatie van de pilot, wordt gekeken hoe de app nog beter kan worden aangesloten op de behoefte van de winkels en klanten. De ambitie is om de To Good To Go app op korte termijn landelijk te implementeren.

Jumbo wil geen voedsel weggooien

Voedselverspilling is al jaren een belangrijk thema voor Jumbo. Jumbo wil dé supermarkt zijn waar geen eetbaar voedsel wordt weggegooid. “Daar werken we al gedurende langere tijd hard aan”, vertelt Theo Willemse, executive director Sales & Operations bij Jumbo. “We optimaliseren onze keten zo goed mogelijk om verspilling te voorkomen, sporen klanten aan om thuis minder weg te gooien en werken samen met de Voedselbank. De samenwerking met Too Good To Go is een mooie volgende stap. Eentje waar ook onze medewerkers blij mee zijn, want dankzij dit initiatief kunnen zij samen met onze klanten eten ‘redden’.”