In Nederland wordt jaarlijks zo’n 2 miljard kilo voedsel verspild. Een groot deel daarvan is nog perfect eetbaar. Het probleem? Er is geen simpel systeem dat dagoverschotten van lokale ondernemers snel bij consumenten in de buurt brengt. Dat gat in het regionale voedselsysteem willen Belle van der Horst (19) en Levi Supèr (21) dichten. Hun oplossing is De Lokale Cirkel, een digitaal platform dat lokale ondernemers rechtstreeks verbindt met consumenten.

“Dagelijks blijft er goed voedsel liggen, terwijl mensen het hard nodig hebben,” zegt Belle. “Dat kan slimmer.”

Geen verrassingsboxen, maar keuzevrijheid

Via De Lokale Cirkel zetten bakkers, groenteboeren en horecazaken hun dagoverschotten in minder dan 30 seconden online. Consumenten in de buurt zien precies welke producten beschikbaar zijn en kiezen zelf wat zij kopen.

Geen verrassingsboxen, maar volledige transparantie.

Hoe dichter de houdbaarheidsdatum, hoe hoger de korting.

“Wij vinden dat mensen zelf moeten kunnen kiezen wat ze eten,” zegt Levi. “Tegelijkertijd helpen ze actief mee om verspilling tegen te gaan.”

Betaalbaar en lokaal

Het platform maakt lokaal voedsel bovendien toegankelijker voor mensen met een kleiner budget. Door de oplopende korting kunnen consumenten tegen een lagere prijs verse producten kopen die anders verloren zouden gaan.

“Zo wordt overschot weer waarde,” zegt Belle. “Ondernemers verdienen alsnog aan hun producten en consumenten kunnen betaalbaar aan hun dagelijkse vitamines komen.”

De Lokale Cirkel fungeert daarbij als een digitaal plein: de schakel tussen de winkel op de hoek en de buurt.

Van keukentafelidee naar bekroond platform

Wat begon als een idee aan de keukentafel tijdens hun studie aan de Christelijke Hogeschool Ede, groeide uit tot een werkend platform met echte gebruikers en omzet.

De aanpak leverde Belle en Levi de eerste prijs op bij de Rabobank × CHE Young Talent Award 2025. De jury noemde De Lokale Cirkel ‘een elegante digitale oplossing voor een reëel probleem’ en ziet duidelijke potentie om de lokale voedselmarkt te versterken.

“Deze erkenning bevestigt dat we op de goede weg zijn,” zegt Levi. “Maar we zijn pas begonnen.”

Ambitie: voedselverspilling buurt voor buurt uitbannen

De Lokale Cirkel start in de Regio FoodValley en wil de komende jaren doorgroeien naar honderden aangesloten ondernemers en duizenden actieve consumenten.

Het doel is helder: zo snel mogelijk naamsbekendheid creëren om voedselverspilling structureel terug te dringen.

“Als we verspilling echt willen verminderen, moet het makkelijker worden om lokaal te kopen,” zegt Belle. “Wij willen voedselverspilling buurt voor buurt uitbannen door een sterk ecosysteem van ondernemers te bouwen.”

In week 12 gaat De Lokale Cirkel officieel live in de Regio FoodValley.

Ondernemers kunnen zich nu al aansluiten via www.delokalecirkel.com/word-ondernemer

Consumenten kunnen via www.delokalecirkel.com alvast een account aanmaken en zich aansluiten bij de beweging tegen voedselverspilling.

Foto: Winnaar Rabobank × CHE Young Talent Award 2025