Letitia James, de openbaar aanklager van New Yor heeft nu haar pijlen gericht op JBS, ’s werelds grootste rundvleesproducent voor misleiding van het publiek over haar milieuimpact. Eerder dit jaar wist zij Trump een boete op te leggen van 454 miljoen dollar,

“Nu gezinnen dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatcrisis, zijn ze bereid om meer van hun zuurverdiende geld uit te geven aan producten van merken die beter zijn voor het milieu,” zei procureur-generaal James. “Wanneer bedrijven ten onrechte adverteren met hun streven naar duurzaamheid, misleiden ze consumenten en brengen ze onze planeet in gevaar. JBS USA’s greenwashing misbruikt de portemonnee van gewone Amerikanen en de belofte van een gezonde planeet voor toekomstige generaties. Wij zullen er altijd voor zorgen dat bedrijven het milieu en het vertrouwen van hardwerkende consumenten niet misbruiken voor winst.”

NGO Mighty Earth: “Dat is meer dan terecht. JBS heeft meer dan 2,4 miljoen hectare Amazone ontbost, heeft een record aan methaanvervuiling in de atmosfeer gebracht en heeft een totale klimaatvoetafdruk die naar schatting groter is dan die van heel Spanje (!). Hoewel het bedrijf heeft beloofd om in 2040 ‘Net Zero’ te zijn, rekent het meer dan 90 procent van zijn voetafdruk (scope 3) niet mee en heeft het geen geloofwaardig plan om haar uitstoot terug te brengen. JBS weigert om betaalbare, kosteneffectieve oplossingen te implementeren, zoals het herstellen van uitgeputte landbouwgronden en het verbieden van ontbossing en vervuiling in haar aanleveringsketen.

Het is goed om te zien dat ook giga bedrijven als JBS in toenemende mate verantwoording moeten afleggen en niet zomaar wegkomen met greenwashing.”