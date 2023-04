Marie-Stella-Maris lanceert in april haar allernieuwste Foaming Body Wash met Body Wash Concentrates. Voeg thuis eenvoudig kraanwater en het concentraat toe aan de innovatieve design fles, pomp en creëer direct een magisch rijk en verzorgend schuim voor onder de douche. De tijdloze glazen fles is eindeloos te refillen met efficiënte 50 ml concentrates. Navullen met concentrates vermindert het vervoer van water, verpakkingsafval en daarmee CO2 uitstoot. Wat wil je nog meer?

How to make Magic

Maak kennis met de nieuwste duurzame introductie van het Nederlandse sociaal impact-merk Marie-Stella-Maris. Met de nieuwe campagne “Tap Water, Make Magic” lanceert het merk dit voorjaar haar nieuwste luxe douche product. Een duurzame én innovatieve aanwinst in beauty-land. Door de designfles thuis simpelweg te vullen met kraanwater en een concentraat creëer je zelf een rijk schuimende body wash. De glazen refillable fles wordt beschermd door een siliconen sleeve, veilig voor in de douche! Door het innovatieve pompsysteem ontstaat een instant verzorgend en reinigend schuim dat jouw dagelijkse douche-sessie omtovert tot luxe ontspanmoment. De natuurlijke geconcentreerde formule is verrijkt met aloë vera en huideigen biolipiden, voor een zachte en gehydrateerde huid.

Duurzamer douchen

Wist je dat gemiddeld 90% van de beautyproducten uit water bestaan? Met deze introductie wordt er minder water getransporteerd, wat zorgt voor minder CO2 uitstoot in productie en vervoer. Door de fles te refillen met de concentrates wordt maar liefst 40% gewicht bij transport en daarmee afval verminderd. Vanuit deze ambitie is de lancering van de Foaming Body Wash dan ook weer een belangrijke stap in het duurzaam ondernemen voor het merk.

Het is de missie van Marie-Stella-Maris om haar producten zo sustainable en lokaal mogelijk te produceren. Met deze duurzame productintroductie loopt het merk voorop wat betreft ‘well-considered’ design; er is veel aandacht gestoken in het tijdloze, minimalistische en kwalitatieve ontwerp van de fles. De fles is hierdoor niet alleen een prachtige timeless eye- catcher in de badkamer maar ook duurzaam. De concentrates passen door de brievenbus en zijn beschikbaar in vier luxe geuren – waardoor nog gemakkelijker van geur gewisseld kan worden, zonder een nieuwe fullsize verpakking te kopen.

Marie-Stella-Maris streeft naar schoon (drink)water en hygiëne voor iedereen, wereldwijd. Sinds de oprichting in 2011, doneert het merk structureel een deel van haar omzet aan duurzame ‘clean water’ projecten. Naast de drive om haar sociale impact te blijven vergroten, zet het merk zich in om de milieu-impact te verkleinen.