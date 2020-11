IT-bedrijf Decos claimt primeur met eerste volledig elektrische wagenpark van Nederland

IT-bedrijf Decos uit Noordwijk heeft al 12 jaar geen gasaansluiting en draait uitsluitend op groene stroom. Het bedrijf werkt ook al jaren 100 procent papierloos. Hierbij past ook een duurzame vorm van mobiliteit. In december bereikt Decos als eerste Nederlandse bedrijf een mijlpaal: een volledig elektrisch wagenpark, bestaande uit 100 procent elektrische modellen. Met deze primeur bevestigt Decos zijn rol als voortrekker op het gebied van duurzaam werken.

Vanaf 2030 zijn er in Nederland alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. “Voor veel mensen klinkt dat misschien als toekomstmuziek, maar bij Decos werken wij graag nú aan de toekomst. Want wanneer in 2029 de laatste vervuilende auto wordt verkocht, duurt het nog jaren voordat heel Nederland klimaatneutraal rijdt”, aldus CEO Paul Veger. “De transformatie naar de elektrische wereld moet sneller, vinden wij. Daarom beginnen wij er zelf aan. Ons complete wagenpark is medio december all-electric. Onze 39 leaseauto’s stoten dan geen enkele CO2 uit. We zijn er trots op dat we hiermee een vaandeldragersrol vervullen in Nederland.”

Omarmen van de toekomst

Decos ziet een toekomst waarin elektriciteit een duurzame en efficiënte energiebron is. Niet alleen het rijden zal honderd procent elektrisch worden, ook gebouwen gaan van het gas en zelfs vliegtuigen zullen worden aangedreven door elektriciteit. Veger: “Voor de reis naar deze elektrische wereld is het belangrijkste obstakel de gebruiker. Wanneer die massaal kiest voor elektriciteit, is het grootste gevecht voorbij. Hoe je genoeg duurzame stroom gaat opwekken als land, is het volgende vraagstuk, maar dat is in de nabije toekomst zeker oplosbaar. Op die manier maken we een overvloedige toekomst mogelijk, waarin je zoveel kunt rondrijden als je wilt.”

Transformatie wagenpark

Je wordt niet van de ene op de andere dag all-electric. De laatste vijf jaar is Decos planmatig bezig geweest het wagenpark te transformeren. Vanaf 2015 kocht het IT-bedrijf alleen nog hybride auto’s met een stekker voor zijn medewerkers. Vanaf 2018 mochten nieuwe leaseauto alleen nog all-electric zijn, dus alleen met batterij. Nu in 2020 worden de laatste vervuilende modellen ingeruild. “Dat geldt ook voor de hybride modellen, want we geloven niet in ‘een beetje duurzaam’”, aldus Paul Veger.

Het hele traject is niet zonder slag of stoot gegaan. Aanvankelijk was de keuze voor elektrische modellen nog beperkt. Zo was het twee jaar geleden nog lastig een auto voor het hele gezin te vinden. Ook was elektrisch rijden even wennen voor de Decos-medewerkers, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een laadpaal. Veger: “Dat is nu eenmaal de early adopter pain die je moet verdragen als je iets in beweging wilt zetten. De beloning voor deze inspanningen is uiteindelijk groot. Als je met duurzaamheid bezig bent, krijg je daar energie van. “Happy energy,” zo noemde Wubbo Ockels dat tijdens de opening van ons bedrijfspand.”

Inmiddels is er een ruime range aan elektrische modellen, waarbij Decossers zelf kunnen kiezen binnen hun budget. Het Decos-wagenpark kent allerlei merken en modellen; van Tesla Model 3, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf tot de BMW i3. Steeds meer medewerkers kennen het genot van snel accelereren en een geruisloze motor.

Als bedrijf dat op natuurstroom draait en 100 procent papierloos werkt, stond alleen de CO2-uitstoot van het wagenpark nog in de weg van volledig duurzaam werken. Paul Veger: “Wij hebben die stap gemaakt. En als wij dat kunnen, kan het ook bij andere bedrijven!”