De elektrische auto wint flink aan populariteit bij leaserijders. Vooral bij private lease is sprake van een enorme omslag. Het aantal private leaserijders dat een elektrische auto bestelt nam toe van 11% in 2021 naar maar liefst 41% in 2022. Zo blijkt uit een data-analyse over 2022 van Athlon Nederland.

“Dat is echt een flinke groei! Zo’n verschil hebben we nog niet eerder gezien, maar het is wel te verklaren”, reageert commercieel directeur Niels van den Hoogen van Athlon Nederland. “We zijn ons met z’n allen steeds meer bewust van de impact van mobiliteit op het milieu. Duurzame mobiliteit is een ontzettend belangrijk thema. Steeds meer mensen willen een eigen bijdrage leveren aan de reductie van CO₂-uitstoot door over te stappen van een brandstofauto naar een elektrische auto.”

Fiscaal vriendelijk

“Een elektrische auto heeft misschien een hogere aanschafprijs, maar daarom is lease juist een goede oplossing. Dan hoef je je hier niet druk om te maken”, aldus Van den Hoogen. “Je betaalt een vast bedrag per maand en daar zitten kosten voor onderhoud, belastingen en afschrijvingen bij inbegrepen. Daarnaast kan je als particulier ook nog gebruik maken van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), waarmee je maandbedrag nog lager uitkomt. Alles bij elkaar een slimme keuze om voor een elektrische auto te gaan.”

Steeds meer aanbod elektrische auto’s

Dan is er het groeiende aanbod van elektrische auto’s, met steeds meer keuze binnen verschillende prijsklassen. Steeds meer automerken gaan voor volledig elektrisch. De komst van nieuwe modellen, zoals die van de Chinese merken Nio, Xpeng en BYD, helpen mee in de transitie. Van den Hoogen: “De verwachting is dat de groei van het assortiment aan merken en modellen zeker zal blijven groeien. Waarbij wij uiteraard per model en merk aan de hand van onze ervaringen en visie een keuze maken. Wij verwachten dat er de komende periode meer modellen worden toegevoegd”.

De top 3 meest gekozen elektrische private leaseauto’s bij Athlon in 2022:

Kia EV6

Mercedes-Benz EQB

Volvo XC40 Recharge

Groei elektrische zakelijk leaseauto’s

Ook op de zakelijke leasemarkt is sprake van een groeiende vraag naar elektrisch. Athlon ziet het aandeel elektrische personenauto’s en elektrische bestelwagens ook in haar zakelijke klantvloot nog steeds groeien. Dit gaat nog verder oplopen, want op dit moment is de helft van de bestelde auto’s elektrisch.

De meest gekozen elektrische zakelijke personenleaseauto’s bij Athlon in 2022:

Polestar 2

Peugeot e-208

Volvo XC40 Recharge

“De groei bij zakelijke lease zit met name bij onze corporate bedrijven en groot-MKB”, aldus Van den Hoogen. “De kleinere MKB-bedrijven en ZZP’ers blijven nog achter in het bestellen van elektrische auto’s. Wij denken zelf dat bij hen duurzaamheid nog niet dermate op de voorgrond staat, maar verwachten hierin wel spoedig een toename.”

Door regelgeving versneld verduurzamen

Dat op de zakelijke leasemarkt steeds vaker gekozen wordt voor elektrisch, heeft namelijk ook te maken met het Klimaatakkoord. Hierin is duurzame mobiliteit één van de belangrijke aandachtspunten. Van den Hoogen: ”Door de nieuwe regelgeving rondom CO₂-uitstoot van zakelijk verkeer willen steeds meer werkgevers een versnelde transitie naar volledig elektrisch wagenpark maken. Maar, dit vinden ze nog wel lastig. Wij helpen ze hierbij met een stappenplan, beginnend met het onder de loep nemen van de huidige autoregeling. De traditionele autoregeling knelt namelijk vaak nog. Werkgevers willen verduurzamen en elektrificeren, maar dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe stimuleer je medewerkers, welke auto’s bied je aan, past het leasebudget nog en hoe regel je laadoplossingen? Athlon heeft daarvoor een ‘best-in-class’ mobiliteitsregeling ontwikkeld.”