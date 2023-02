De eerste volledig elektrische zware funderingsmachine is klaar voor gebruik. BAM Infra Nederland heeft met Woltman Piling & Drilling Rigs deze elektrische funderingsmachine in ruim een jaar tijd ontwikkeld en gebouwd. BAM zet de nieuwe machine komende weken voor het eerst in op een van haar projecten. Met deze funderingsmachine bespaart zij zo’n 500 liter diesel per dag. En op jaarbasis zo’n 220.000 kilogram CO₂.

Nieuwe stap naar duurzame toekomst