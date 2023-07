Vestas zet meer dan 100 ID. Buzz Cargo-modellen in als netto CO2-neutrale servicebussen

Mijlpaal in de elektrificatie van het wagenpark van wereldwijd marktleider in duurzame energieoplossingen

Ook in Nederland wordt ID. Buzz ingezet door Vestas

Volkswagen Bedrijfswagens en Vestas Wind Systems, de wereldwijde marktleider in duurzame windenergieoplossingen, hebben hun strategische samenwerking verder uitgebreid. Naast de inzet van de volledig elektrische ID. Buzz Cargo in de servicevloot van Vestas, gaan de twee ondernemingen in de toekomst ook samenwerken op het gebied van geëlektrificeerde transportoplossingen, om de decarbonisatie van het wagenpark van Vestas te versnellen.

Vestas bestelde meer dan honderd Volkswagens ID. Buzz Cargo die dit jaar op CO 2 -neutrale wijze worden afgeleverd. Minstens 10 daarvan gaan in Nederland de weg op. De eerste exemplaren werden afgelopen februari in gebruik genomen en worden ingezet voor het onderhouden van Vestas’ windturbines in Denemarken en Noord-Duitsland. De komende maanden volgen andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Spanje. Vestas wil tegen 2030 een CO 2 -neutrale onderneming zijn en transformeert zijn wagenpark daarom met de volledig elektrische ID. Buzz Cargo, die netto CO 2 -neutraal aan Vestas wordt geleverd.

“Partnerships met toonaangevende partijen in de industrie, zoals Volkswagen Bedrijfswagens, zijn voor ons cruciaal om onze duurzame doelstellingen te kunnen realiseren. We zijn trots op deze samenwerking, om zo een gedecarboniseerd servicemodel te ontwikkelen dat naadloos past binnen de energietransitie”, verklaart Christian Venderby, Executive Vice President Service van Vestas.

Ook Carsten Intra, CEO van Volkswagen Bedrijfswagens, is content met de samenwerking met Vestas. “Bij Volkswagen Bedrijfswagens streven we ernaar de weg naar duurzame mobiliteit actief vorm te geven. Dit omvat onze eigen productie en toeleveringsketens, maar ook onze samenwerking met toonaangevende leveranciers van duurzame oplossingen uit andere sectoren. Met onze bussen en diensten voor duurzame, klimaatvriendelijke mobiliteit bieden we een belangrijke basis voor Vestas. Tegelijkertijd leren we veel over de vereisten voor onze bussen uit de samenwerking met Vestas, dat in 2022 door Corporate Knights is uitgeroepen tot meest duurzame bedrijf ter wereld.”

Over Vestas

Voor de energie-industrie is Vestas de wereldwijde partner voor duurzame energieoplossingen. Vestas ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt wereldwijd onshore en offshore windturbines en heeft met meer dan 166 GW aan windturbines in 88 landen meer windenergiesystemen geïnstalleerd dan wie dan ook. Door de slimme datamogelijkheden en het onderhoud aan meer dan 146 GW aan windturbines gebruikt Vestas die data om de wind als natuurlijke bron te benutten, voorspellen en exploiteren, om zo de beste windenergieoplossingen te kunnen leveren.