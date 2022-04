Op de Kromhout Kazerne in Utrecht is door facilitair dienstverlener ISS het eerste volledig plasticvrije bedrijfsrestaurant van Nederland geopend. In dit bedrijfsrestaurant wordt in het gehele assortiment van eten en drinken geen plastic meer gebruikt. Door Operatie 100% Plasticvrij wordt in dit bedrijfsrestaurant (dat dagelijks ongeveer 1400 gasten ontvangt) op jaarbasis 1133 kilo en 380.000 stuks aan plastic afval bespaard. De grootste bezuiniging wordt gerealiseerd met de PET-flessen, de verpakkingen van kaas en vleeswaren en plastic botercups. In het bedrijfsrestaurant wordt onder andere gewerkt met een botermachine, waarbij de gasten met één druk op de knop een portie smeerbare boter op hun bord krijgen.

ISS gaat de resultaten van dit project verder evalueren en heeft de intentie om ook andere bedrijfsrestaurants en cateringoutlets volledig plasticvrij te maken. Samen met klanten en partners uit de hele waardeketen werkt ISS aan manieren om verder te verduurzamen.

Verbod op plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen

ISS loopt hiermee vooruit op het verbod per 1 juli 2023 op het gratis verstrekken van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik. Ondernemers mogen dan zelf bepalen hoeveel ze per plastic wegwerpbeker of -bakje vragen. Daarnaast gaan sommige plastic verpakkingen die vergelijkbaar zijn met to go verpakkingen ook geld kosten, zoals een voorverpakt broodje of een salade. Hierdoor wordt door bedrijven in toenemende mate gezocht naar duurzame oplossingen, zoals het gedeeltelijk of volledig plasticvrij maken van de bedrijfskantines.

Zero Waste-organisatie

ISS heeft de ambitie om in 2040 geheel NetZero te zijn. Zowel met eigen CO2-uitstoot als met ingekochte CO2-uitstoot. In Nederland streeft ISS ernaar om in 2025 haar CO2-uitstoot van scope 1 en 2 met 50% verminderd te hebben en de uitstoot in scope 3 met 15% te verminderen. Daarnaast wil ISS een ZeroWaste-organisatie zijn en motiveert haar eigen klanten om daar in mee te groeien.

Foto: Operatie 100% Plasticvrij (Aldwin van Krimpen)