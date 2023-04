Van toetenvegers en babylotiondoekjes tot gezichtsreinigingsdoekjes en huishoudelijke schoonmaakdoekjes: bij Albert Heijn en Etos zijn binnenkort alle baby- en andere doekjes 100% plasticvrij. Dat scheelt op jaarbasis een berg plastic. Ook de verpakking is verbeterd: die is compacter waardoor minder materiaal nodig is en bovendien beter recyclebaar. Een mooie stap op weg naar minder plastic en beter recyclebare verpakkingen.

Jaarlijks gebruiken klanten van Albert Heijn en Etos zo’n ruim 1 miljard vochtige doekjes. Vooral babydoekjes zijn populair, de toeten- en billenvegers staan bij veel gezinnen met jonge kinderen wekelijks op de boodschappenlijst. De doekjes bevatten tot nu toe plastic dat niet gerecycled kan worden.

Als eerste retailers maken Albert Heijn en Etos alle vochtige doekjes van het eigen merk plasticvrij. Het gaat om 31 verschillende soorten vochtige doekjes die de komende weken vervangen worden door een plasticvrije variant. Op jaarbasis scheelt dit meer dan een miljoen kilo plastic. Ook de verpakking van de vochtige doekjes is aangepast. Die wordt beter recyclebaar door gebruik te maken van één materiaalsoort. Daarnaast zitten de doekjes strakker in de verpakking waardoor minder materiaal nodig is.

Brigitta Hogenes, manager non-food bij Albert Heijn: “Duurzaamheid is verankerd in onze missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’. Beter eten betekent – naast lekker, gezond en gevarieerd eten – ook bijdragen aan een beter milieu. Met dit initiatief pakken we de hele keten van een product aan. We hebben de doekjes plasticvrij gemaakt en de verpakking compacter. Hierdoor hebben we ook kleinere dozen nodig voor het vervoer én kunnen we meer dozen in één keer vervoeren, een win-win-win-winsituatie.”

Lynne Bruning-van Gessel, commercieel directeur bij Etos: “Elke dag de klant helpen zich beter voelen is al 100 jaar de missie van Etos. Als betrokken drogist willen we daarom bijdragen aan een gezonde en duurzame maatschappij. Met dit nieuwe assortiment doen we dat. Naast de al eerdergenoemde duurzame oplossingen zoals plastic vrij en recyclebare verpakkingen zijn de producten ook vegan, pH huidneutraal en dermatologisch getest.”

Met deze stap kunnen klanten van Etos en Albert Heijn altijd gebruik maken van doekjes die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen. Of het nu gaat om het huishouden, de baby verschonen of het verwijderen van make-up.