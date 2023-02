Jaarlijks worden er in Nederland alleen al 640 miljoen dieren geslacht. Ecologische zelfmoord vindt Mark Kulsdom, oprichter van Dutch Weed Burger. We kunnen de dieren maar ‘Beter Laten Leven’. Om deze boodschap onder de aandacht te brengen bevatten de producten van zijn merk in de Nationale Week Zonder Vlees (6-12 maart) een tijdelijk keurmerk met dezelfde naam en schreef Kulsdom een brandbrief aan de politiek.

De Nederlandse slachthuizen draaien op volle toeren. Ieder jaar opnieuw worden honderden miljoenen dieren gedood, voor consumptie in eigen land en voor de export. Dit aantal moet verlaagd – al dan niet compleet uitgefaseerd – worden, vindt Kulsdom. Niet alleen vanwege het dierenleed, maar vooral om de negatieve effecten die de dierlijke industrie heeft op het milieu terug te dringen. Dit met het oog op de toekomst van de volgende generaties.

Kulsdom vraagt aandacht voor deze boodschap door het ‘Beter Laten Leven’ keurmerk op eigen producten in de supermarkt te tonen in de Nationale Week Zonder Vlees, van 6 tot en met 12 maart 2023. Hiermee wil hij helderheid creëren op de negatieve impact van de vleesindustrie. Het is zijn doel om consumenten te laten kiezen voor een vegetarische of plantaardige variant. Alhoewel de naam een duidelijke knipoog is naar het Beter Leven keurmerk, doet Kulsdom’s nieuwe keurmerk geen afbreuk aan het nut hiervan. Het geldt enkel als extra stap richting een duurzame en diervriendelijke toekomst.

Daarnaast onderstreept hij het belang van het inbannen van de dierlijke industrie in een brandbrief. Deze werd naar plantaardige producenten verzonden voor een ondertekening, en wordt binnenkort aangeboden aan politiek Den Haag.

“Het eten en gebruik van dieren is zo’n maatschappelijk geaccepteerd gegeven, dat we een keurmerk als beter leven gemakkelijk omarmen. We steunen de intentie achter Beter Leven, maar hoe moreel is het om in tijden van klimaatineenstorting vlees eten nog steeds te honoreren. We willen mensen graag de mogelijkheid bieden om een stap verder te zetten in hun denken en vooral hun handelen. We zullen ons moeten gaan aanpassen aan een verstoord en steeds onbetrouwbaarder klimaat.” aldus Kulsdom. “Het is niet meer 5 voor 12, maar eerder 5 over 12. Wij nemen al zolang de ruimte van de natuur in beslag, door steeds meer dieren geboren te laten worden. Door steeds meer landbouwgrond in te ruimen voor voedsel voor die dieren. Het is een enorme verspilling van hoogwaardige grondstoffen, landbouwareaal, zoetwatervoorraden en wilde natuur. Die natuurlijke ruimte moeten we terug claimen. Voor de biodiversiteit en dus voor ons. Ze is onze basis. Met het nieuwe keurmerk maken we daar een radicaal statement voor”, aldus Kulsdom.