De bekende smaakmaker Heinz doet zijn intrede in het koelschap van de supermarkt met een serie plantaardige vleesvervangers. Met de introductie van drie vegetarische burgers en vegetarisch gehakt zet het merk verder in op zijn strategie om met innovaties te blijven groeien in de markt van plantaardige voedingsproducten. Naast vegetariërs en veganisten wil Heinz als vertrouwd merk ook de grote groep consumenten bereiken die nog op zoek zijn naar alternatieven om hun vleesconsumptie te verminderen. Nederland is het eerste land waar de nieuwe vleesvervangers van Heinz verkrijgbaar zijn.

Het nieuwe aanbod bestaat uit Heinz Meatless Burgers, Heinz Meatless Gehakt, Heinz Beanz Burgerz Mediterrane Stijl en Heinz Beanz Burgerz Mexicaanse Stijl. Naast smaak, speelden ook textuur en duurzaamheid een belangrijke rol in de productontwikkeling. De producten zijn in tegenstelling tot veel andere vleesvervangers gemaakt met bonen, die zorgen voor een vlezige structuur. Middels deze introductie wil Heinz de smaakbeleving van vleesvervangers naar een hoger niveau brengen en zo mensen bereiken die zich niet aangetrokken voelen tot het huidige aanbod.

Bob Rog, Managing Director Kraft Heinz Benelux: “Uit onderzoek weten we dat de meeste vleeseters ervoor open staan om hun vleesconsumptie te verminderen, maar dat ze nog zoeken naar een vertrouwd merk met een positieve smaakbeleving. Tegen die mensen zeggen we nu: probeer Heinz en laat je positief verrassen. Neem een break van vlees. Niet van smaak. Heinz speelt als merk al volop in dit gebruiksmoment, en daarmee is de drempel laag.”

Als vertrouwde smaakmaker, bekend van de Tomato Ketchup en andere sauzen, is Heinz sinds zijn oprichting, al bijna 150 jaar geleden, actief in de markt van plantaardige voedingsproducten. Het bedrijf wil een leidende rol spelen in de toekomst van levensmiddelen door plantaardige voeding veel toegankelijker te maken voor consumenten.

Heinz staat bekend om zijn onmiskenbare smaak en hoge kwaliteit en dat is dan ook de leidraad geweest in de ontwikkeling van de Heinz vleesvervangers, waarbij wordt voortgebouwd op maaltijden die consumenten nu al vaak consumeren met Heinz. Zo zijn burgers de meest gebruikte combinatie met Heinz Tomato Ketchup. Hetzelfde geldt voor pasta in combinatie met Heinz Tomato Frito, een culinaire saus. Dat Heinz nu plantaardige burgers en vegetarisch gehakt lanceert, is volgens Bob Rog daarom “een logische stap”.

Dat Heinz ervoor kiest om deze producten wereldwijd eerst op de Nederlandse markt te brengen, is niet toevallig. Bob Rog, Managing Director Kraft Heinz Benelux: “Nederland is voor ons de ideale testmarkt. Het aanbod en de consumptie van plantaardige vleesvervangers is hier sterk ontwikkeld en de Nederlandse consument staat open voor innovaties. Bovendien heeft Heinz als merk een sterke aanwezigheid in de keukens van miljoenen Nederlandse gezinnen. Dat heeft gemaakt dat we hier de afgelopen maanden uitgebreid marktonderzoek en verschillende tests onder consumenten hebben kunnen doen.”

Zo waren de Heinz Meatless Burgers en het Heinz Meatless Gehakt verkrijgbaar bij geselecteerde vestigingen van DekaMarkt en online supermarkt Gorillas. De verkoop van de vleesvervangers was boven verwachting. Uit ervaringen en reviews die Heinz tijdens de testperiode verzamelde, bleek dat consumenten ook zeer te spreken waren over de smaak van de burgers en het gehakt, met name in combinatie met Heinz Tomato Ketchup en Heinz Tomato Frito. Gemiddeld werden de Heinz Meatless-producten beoordeeld met 4 van de 5 sterren.

De vleesvervangers van Heinz zijn landelijk verkrijgbaar bij DekaMarkt en Jumbo.