Consumenten kiezen vaker voor plantaardige alternatieven, zoals vleesvervangers. Fidesse®, een nieuw innovatief en functioneel ingrediënt voor vleesvervangers zorgt, voor precies de juiste structuur, sappigheid en heeft een neutrale smaak en kleur. Cosun Beet Company introduceert dit ingrediënt volgende week tijdens de beurs Food Ingredients Europe in Parijs. De enige grondstof van dit 100% plantaardige product is Nederlands suikerbietenpulp.

Suikerbietenpulp is een zijstroom van de suikerproductie door Cosun Beet Company. Met behulp van een unieke technologie wordt deze pulp op milde wijze verwerkt tot een voedingsingrediënt dat textuur en sappigheid geeft aan plantaardige voeding, zoals vleesvervangers. Omdat Fidesse® een neutrale smaak en kleur heeft, kan het in veel verschillende producten worden toegepast.

Gezond en lokaal geteeld

De enige grondstof van Fidesse® is suikerbietenpulp van lokaal geteelde suikerbieten, waardoor het product een lage voetafdruk heeft, zeker in vergelijking met andere structuur gevende ingrediënten, die vaak gebruikt worden in alternatieven voor vlees. Omdat het 100% plantaardig is, is het geschikt voor zowel vegetariërs als veganisten. Bovendien is Fidesse® rijk aan voedingsvezels en bevat het heel weinig vet.

Duurzame toekomst

De introductie van Fidesse® past binnen de strategie van Cosun Beet Company, om alle componenten van de suikerbiet maximaal te benutten, vertelt CEO Paul Mesters. “Ons bedrijf werkt aan plantaardige oplossingen voor een duurzame, klimaatvriendelijke toekomst. Afval bestaat bij ons niet: we benutten alle zijstromen van onze suikerproductie optimaal. Suikerbietenpulp wordt bijvoorbeeld al gebruikt in papier en als grondstof voor biobased ingrediënten voor cosmetica. Ik ben er trots op dat het nu ook de basis kan vormen voor een plantaardig ingrediënt voor vleesvervangers.”