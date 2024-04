Internationaal duurzaam vloerenbedrijf Interface Inc. heeft aangekondigd in te zetten op absolute CO2-reductie en CO2-opslag in producten als antwoord op de urgentie van de klimaatcrisis. Met deze strategie wijdt Interface zich volledig toe aan het behalen van haar klimaatdoelstellingen, zonder CO2-compensatie.

De planeet bevindt zich op een keerpunt en het verminderen van uitstoot is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken. Vanaf 2025 zal Interface haar voormalige investeringen in CO2-compensatie inzetten ter versnelling van innovatieprojecten voor directe CO2-reductie en -opslag, zowel binnen de organisatie als in de hele toeleveringsketen.

“We zijn volledig toegewijd aan het bestrijden van de klimaatcrisis. In de afgelopen 30 jaar hebben we in onze duurzaamheidsreis enorme vooruitgang geboekt en we zijn vastbesloten om onze doelstellingen de komende jaren te halen zonder CO2-compensatie”, aldus Laurel Hurd, CEO van Interface. “CO2-negatieve tapijttegels hebben alles veranderd voor Interface. We weten nu dat het mogelijk is om meer CO2 op te slaan dan we uitstoten en geloven dat we dit kunnen bereiken voor hele productassortiment, van tapijttegels tot vloerbedekkingen. We willen onszelf en anderen uitdagen om als bedrijf volledig CO2-negatief te worden, zonder compensaties. We willen de industrie blijven inspireren om zich bij ons aan te sluiten en samen een nog grotere impact te maken door absolute CO2-reductie centraal te stellen”.

Het Carbon Footprint Reduction Plan van Interface

De tapijttegels van Interface hebben de laagste CO2-voetafdruk in de industrie, blijkt uit de openbare emissiedata van Environmental Product Declarations (EPD’s). Interface heeft dit bereikt door drie decennia van innovatie op het gebied van productie, grondstof sourcing en samenwerking met leveranciers. Het bedrijf focust zich op de volledige levenscyclus van haar producten, inclusief reparatie ter verlenging van de levensduur, programma’s voor hergebruik en recycling.

Interface past deze kennis toe voor het versnellen van innovaties in de gehele product portfolio. Voorbeelden hiervan zijn:

Het herinrichten van productontwikkeling en productie om CO2-reductie en -opslag te stimuleren.

Het verkleinen van de CO2-voetafdruk van vloerbedekkingen aan de hand van innovaties op het gebied van productie, grondstoffen en het gebruik van gerecyclede materialen.

Toename van het gebruik van biobased materialen in alle productcategorieën.

Het verkennen van kansen en samenwerkingen in onze toeleveringsketen om Scope 3-emissies aan te pakken.

Het identificeren en stimuleren van de implementatie van circulaire productmodellen.

Liz Minné, hoofd Global Sustainability Strategy bij Interface: “Onze CO2-aanpak is eenvoudig: Vermijden. Verminderen. Opslaan. Inspireren. We verdubbelen onze inspanningen om in onze hele onderneming meer CO2 op te slaan dan we uitstoten. We vermijden en verminderen uitstoot bij de productie van onze producten en in onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen. Daarnaast werken we aan ons doel om meer CO2 op te slaan in onze producten. We hebben deze koers 30 jaar geleden ingezet en zullen niet stoppen totdat we in 2040 CO2-negatief zijn, zonder compensaties. Daarbij hopen we anderen te inspireren om hetzelfde te doen.”

De klimaatdoelen van Interface

Interface’ innovatietrajecten zijn gericht op absolute CO2-reductie en CO2-opslag om haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te halen:

Het doel om in 2030 de doelstellingen te hebben bereikt die zijn gevalideerd door het Science Based Targets Initiative (SBTi): het halveren van de absolute Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen, het halveren van de absolute Scope 3-emissies van aangekochte goederen en diensten, en het met 30% verminderen van de uitstoot van zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers. Het referentiejaar van deze data is 2019.

Het doel om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn, zonder compensaties.

CO2-reductieprogramma

Met ingang van 30 april 2024 zal Interface haar Carbon Neutral Floors™ en Carbon Neutral Enterprise programma’s stopzetten. Dit stelt het bedrijf in staat om de budgetten te verhogen voor innovatieprojecten gericht op mogelijkheden voor decarbonisatie in een snel ontwikkelende markt voor klimaatoplossingen. Interface zal tot eind 2024 geverifieerde koolstofcertificaten aanbieden voor alle aankopen van klanten.

De berekeningen en CO2-voetafdruk van Interface zijn door derden geverifieerd, inclusief de volledige levenscyclusimpact van producten en Scope 1-, 2- en 3-emissies van het bedrijf, zonder compensaties. Deze geverifieerde data worden gerapporteerd in EPD’s, productspecificaties en jaarlijkse EcoMetrics en impact rapporten.

Ga voor meer informatie over de duurzaamheidsreis en klimaatambities van Interface en naar: http://www.interface.com/allin.