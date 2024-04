Signify, een wereldleider in verlichting, heeft aangekondigd dat het haar klimaatdoelstellingen gaat uitbreiden met ambitieuze nieuwe Net Zero emissie doelen. Het bedrijf introduceert een 2040 Net Zero doelstelling met de toezegging om absolute broeikasgasuitstoot in de scope 1, 2 en 3 met 90% te reduceren, zonder het gebruik van koolstofkredieten. Deze doelstellingen zijn beoordeeld en gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

“Wij geloven dat we een belangrijke rol spelen in de transformatie naar een stikstof-arme economie. Onze toewijding aan innovatie en duurzaamheid heeft ons geholpen om steeds weer grenzen te verleggen in energie-efficiënte technologie met onze LED-producten en connected verlichtingssystemen,” zegt Maurice Loosschilder, Global Head of Sustainability Signify.

“Absolute emissiereductie is altijd de hoeksteen geweest van onze klimaataanpak. We hebben sinds 2010 onze operationele koolstofvoetafdruk met meer dan 75% gereduceerd. Door een combinatie van radicale verbeteringen in de efficiëntie van onze producten en de introductie van honderden initiatieven in fabrieken, kantoren en over onze hele operatie, hebben wij onze volledige scope aan broeikasgassen kunnen halveren ten opzichte van 2019.”

In 2019 werd Signify een van de eerste 30 bedrijven wereldwijd wiens doelen voor koolstof emissiereductie door de SBTi zijn gevalideerd in lijn met de 1.5°C doelstelling. Signify heeft verdergaande korte- en langetermijndoelen vastgesteld die zullen worden toegelicht in een gedetailleerd Climate Transition Plan in 2024, sinds ze de eigen 2025 doelstellingen al heeft behaald. De volgende klimaatdoelen zijn beoordeeld en erkend als wetenschappelijk gebaseerde Net Zero doelstellingen:

Totale Net Zero doel: Signify verplicht zich tegen 2040 broeikasgasemissies in de hele waardeketen tot nul te reduceren.

Kortetermijndoelen: Signify verplicht zich om binnen de absolute scope 1 en 2 de broeikasgassen met 50% te hebben gereduceerd voor 2030, ten opzichte van 2019. Signify streeft er ook naar om een emissiereductie van 50% in de absolute scope 3 over hetzelfde tijdspad te behalen.

Langetermijndoelen: Signify verplicht zich om de absolute scope 1 en 2 broeikasgasuitstoot met 90% te reduceren tegen 2040, ten opzichte van 2019. Signify zegt er daarnaast ook op toe om de absolute scope 3 emissies in datzelfde tijdspad met 90% te reduceren.

Signify heeft haar broeikasgas uitstoot gehalveerd ten opzichte van 2019, met een cumulatieve reductie van 334 ton CO2, wat een overprestatie is vergeleken met de vereisten voor het 1,5 graden traject uitgewerkt in het klimaatakkoord van Parijs.

Het duurzaamheidsprogramma van Signify, Brighter Lives, Better World 2025, heeft als doel om het decarbonisatie-tempo dat vereist is binnen het 1,5°C-scenario van het klimaatakkoord van Parijs te verdubbelen tegen eind 2025. Het bedrijf is proactief in het reduceren van emissies door haar hele keten, o.a. door mee te doen aan het CDP Supply Chain programma en leveranciers aan te sporen om zich te binden aan wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen.

“Wij zijn trots om deel uit te maken van de wereldwijde beweging van bedrijven met ambitieuze decarbonisatiedoelen. Deze erkenning van onze doelstellingen is een voorbeeld voor onze partners en de rest van de sector moet volgen terwijl wij onze inspanningen verdubbelen om de uitstoot in de hele waardeketen te verminderen, in lijn met het 1,5-gradenpad van het klimaatakkoord van Parijs,” aldus Loosschilder.