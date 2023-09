Interface breidt haar collectie CO2-negatieve producten uit doordat de CQuest™BioX backing nu aan 34 extra tapijttegel-producten kan worden toegevoegd. Het aanbod van CO2-negatieve producten van de vloerenfabrikant bestaat nu uit 38 producten in 378 kleuren. De uitbreiding sluit aan bij de missie van het bedrijf om een positieve bijdrage te leveren aan het terugdraaien van de opwarming van de aarde en tegelijkertijd productkwaliteit en toonaangevend design te garanderen.

Interface had al vier tapijttegel-producten in haar collectie die standaard voorzien zijn van de CQuest™BioX backing. Hier komen nu 34 producten bij waarbij de CQuest™BioX backing niet standaard is toegevoegd, maar als optie beschikbaar is.

De CQuest™BioX backings worden in het productieproces gecombineerd met speciale garens en tuftprocessen om tot een CO2-negatieve tapijttegel te komen. De keuze voor de CQuest™BioX backing helpt klanten om de CO2-voetafdruk van hun ruimtes te verlagen.

Over de CQuest™ BioX backings

Interface heeft nieuwe bio-based en meer gerecyclede materialen aan de backing toegevoegd. Vervolgens is gemeten hoe deze materialen de CO2-voetafdruk beïnvloeden. Deze gerecyclede en biobased materialen zijn op zich zelf staand gemeten netto CO2-negatief, resulterend in een CO2-negatieve backing.

CO2-negatief tegen 2040

Interface beoogt tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. Hiervoor moet het bedrijf meer CO2-opslag realiseren dan er wordt uitgestoten, zonder het gebruik van compensaties. Om hier te komen gaat Interface verder met het transformeren van de eigen activiteiten en materialen en werkt Interface samen met de leveranciers om de CO2-voetafdruk van de gebruikte grondstoffen (Scope 3 emissies) verder terug te dringen.