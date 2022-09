Interface, wereldwijde vloerenfabrikant en koploper op het gebied van duurzaamheid, is onafhankelijk gecertificeerd als CO 2 -neutrale onderneming op basis van de PAS 2060-norm. Dit is de internationaal erkende norm voor CO 2 -neutraliteit die door het British Standards Institution (BSI) is opgesteld. Interface is van plan een jaarlijkse toetsing en hercertificering uit te voeren om zijn status te behouden.

Om de CO 2 -neutraliteit te realiseren, heeft Interface de fabrieken, producten en toeleveringsketen getransformeerd. Onder meer door gebruik te maken van nieuwe innovatieve grondstoffen die CO 2 vasthouden, om de CO 2 -uitstoot drastisch te verminderen. CO 2 -emissies die Interface nog niet kan elimineren, worden geneutraliseerd met geverifieerde emissie-compensatie-credits. Uiteindelijk is het bedrijf van plan om niet meer dergelijke CO 2 -compensaties nodig te hebben om haar impact te balanceren.

Laurel Hurd, CEO van Interface: “Nu is alles wat we doen, elk aspect van onze bedrijfsvoering CO 2 -neutraal. We hebben ontzettend hard gewerkt om onze CO 2 -uitstoot radicaal te verminderen, waarbij we putten uit onze cultuur van innovatie en design. Het resultaat is dat Interface, voor zover we weten, de laagste CO 2 -voetafdruk tapijttegels cradle-to-gate op de markt heeft. Dit is voorafgaand aan het neutraliseren van de resterende CO 2 -impact waardoor al onze producten over hun volledige levenscyclus CO 2 -neutraal zijn. We blijven gecommitteerd om onze CO 2 -uitstoot verder te reduceren, en wat overblijft aan emissies te neutraliseren, totdat dit niet meer nodig is.”

De volgende stap