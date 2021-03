Interface innoveert met eerste CO2-negatieve tapijttegels

Na een langdurig traject van onderzoek, innovatie en doorontwikkeling brengt Interface, duurzaam vloerenfabrikant, haar eerste collectie CO2-negatieve tapijttegels in Europa op de markt. Om dit te bewerkstelligen ontwikkelde het bedrijf een nieuwe backing met meer opgeslagen CO2 dan ooit tevoren. Deze innovatie, genaamd CQuest™BioX, gecombineerd met speciale garens en micro-tufttechnieken resulteert in een (van cradle-to-gate) CO2-negatieve tapijttegel. Dat wil zeggen dat er met het maken van het product meer CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd dan dat er wordt uitgestoten. Het is een belangrijke stap in de Climate Take Back-missie van Interface om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn.

Interface is al jarenlang pionier op het gebied van duurzaamheid. Sinds 2018 zijn alle producten over de gehele productlevenscyclus CO2-neutraal via het Carbon Neutral Floors™ Programma van Interface, dat wordt geverifieerd door een onafhankelijke derde partij.

Een belangrijke mijlpaal

De ontwikkeling van de CO2-negatieve tapijttegels is een belangrijke mijlpaal in de Climate Take Back-missie van Interface. Met deze missie wil het bedrijf een bijdrage leveren aan het omkeren van de opwarming van de aarde. De innovatieve nieuwe producten helpen klanten om de CO2-voetafdruk van hun ruimtes te verlagen. Janneke Leenaars, Duurzaamheidsmanager Noord Europa bij Interface: “Als je een serieus pand hebt met veel meters, zoals scholen, ziekenhuizen of overheidsgebouwen, dan kun je een enorm verschil maken met een (cradle-to-gate) CO2-negatief product en wat over de gehele levenscyclus CO2-neutraal is. Als je zo’n besparing omrekent naar de CO2-uitstoot van een auto in gereden kilometers, dan is dat voor mij elke keer weer indrukwekkend.”

Geïnspireerd door de natuur

“CO2 is op zichzelf niet goed of slecht, we hebben er nu alleen te veel van op de verkeerde plek, in de atmosfeer,” legt Leenaars uit. “Het is daarom essentieel om als maatschappij onze CO2-uitstoot drastisch te verlagen, natuurlijke ecosystemen te herstellen, te beschermen en te onderzoeken hoe er met innovaties CO2 kan worden opgeslagen. Eén van de vier pijlers waarop de Climate Take Back-missie is gebaseerd, is: ‘Love Carbon’. “We hebben gezocht naar hoe CO2 kan functioneren als bouwsteen voor onze producten en hoe we producten kunnen ontwikkelen met CO2-negatieve materialen. Dit heeft tot de nieuwe CQuest™ backings geleid.”

Biobased en gerecyclede materialen

Om de eerste CO2-negatieve tapijttegel te realiseren, ontwikkelde Interface het CQuest™ backing-systeem. Geleid door materiaalwetenschap en geïnspireerd door het vermogen van de natuur om CO2 op te slaan, lukte het Interface om nieuwe biobased materialen toe te voegen aan de backing en een hoger percentage gerecycled materiaal. Deze nieuwe materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO2-negatief.

De nieuwe lijn CQuest ™ -backings bevat de volgende backings:

CQuest™Bio – Een biocomposiet backing zonder bitumen gemaakt met biobased en gerecyclede materialen, die netto CO 2 -negatief zijn. *

CQuest™BioX – De backing met de meeste opgeslagen CO 2 . Het is dezelfde materiaalsamenstelling als CQuest™Bio, maar met een hogere concentratie CO 2 -negatieve materialen.

“Door de natuur te bestuderen heeft Interface het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van producten opnieuw vormgegeven”, aldus Nigel Stanfield, President van Interface, EAAA. “Onze reis om een CO2-negatieve tapijttegel te maken, laat zien wat mogelijk is en is een belangrijke stap in onze reis om de klimaatverandering terug te draaien. Als bedrijf gebruiken we CO2 als bouwsteen om onze impact op de gebouwde omgeving te minimaliseren. We hebben een baanbrekend, designgericht product gecreëerd dat onze klanten zal helpen om hun eigen doelstellingen voor CO2-reductie te bereiken. De langetermijneffecten van CO2-negatieve producten bieden een nieuwe manier om onze toekomstige economie en samenleving vorm te geven. “

Vandaag kondigt Interface de lancering van haar eerste drie CO2-negatieve tapijttegelstijlen in Europa aan als onderdeel van de wereldwijde Embodied Beauty ™ collectie van het bedrijf. Interface lanceert ook een CO2-negatief microtuft-product, Flash Line.

Kijk op de website voor meer informatie over de CO2-negatieve producten van Interface en over de inspanningen van het bedrijf om haar eigen CO2-voetafdruk en die van de gebouwde omgeving te verkleinen.

*Tapijttegels gemaakt met CQuest™ Bio-backings zijn geen CO2-negatieve tapijttegels; ze zijn echter CO2-neutraal gedurende hun volledige levenscyclus via het door een derde partij geverifieerde Carbon Neutral Floors™ programma