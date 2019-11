Interface deelt lessons learned van ‘Mission Zero’

De duurzame bedrijfsstrategie van Interface, Mission Zero, heeft geleid tot vele succesvolle innovaties in zowel producten als processen en tot nieuwe samenwerkingen. De tapijttegelfabrikant heeft de duurzaamheidsdoelen voor 2020 nu al ruimschoots behaald. Interface presenteert de lessons learned nu in een rapport getiteld ‘Lessen voor de toekomst’. Hiermee wil het bedrijf zijn ervaringen delen met andere organisaties om de transitie naar een duurzame, circulaire economie te versnellen.

Om Mission Zero te laten slagen, heeft Interface in de afgelopen 25 jaar radicale innovaties in de bedrijfsvoering gerealiseerd in samenwerking met ketenpartners en andere sectoren. Hierdoor is de positieve impact van het bedrijf veel groter dan voorzien.

Duurzaamheidsmanager Geanne van Arkel van Interface biedt Chad Frischmann (Vice President & Research Director, Project Drawdown) het rapport aan tijdens de feestelijke bijeenkomst bij Interface te Scherpenzeel

Voortgang van het Mission Zero-beleid

Vanaf de start van de Mission Zero-strategie in 1994 formuleerde Interface ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen om als bedrijf een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij, waarbij de randvoorwaarde is dat negatieve impact wordt geëlimineerd. De tapijttegelfabrikant focust zich hierbij op drie cruciale gebieden: de fabrieken, producten en leveranciers. Een overzicht van de vooruitgang die is geboekt:

69% vermindering van de CO2-voetafdruk van tapijttegels

96% vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen

89% van de gebruikte energie in de fabrieken wereldwijd is hernieuwbaar, waarvan de elektriciteit zelfs 100% hernieuwbaar is

99% van de energie die in Amerikaanse en Europese productielocaties wordt verbruikt, is hernieuwbaar

46% vermindering van het wereldwijde energieverbruik per productie-eenheid

89% vermindering van het wereldwijde waterverbruik per productie-eenheid

92% minder afvalstorting van de fabrikant

In januari 2019 heeft Interface een belangrijke mijlpaal behaald: elk gekocht product – van luxe vinyltegels en rubbervloeren tot tapijttegels – is volledig CO2-neutraal. De CO2-impact van het productieproces en de productieketen is niet alleen aanzienlijk verminderd, maar ook wordt de uitstoot die nog niet kan worden voorkomen, ook van de grondstoffen en het onderhoud, gecompenseerd door CO2-reductieprojecten binnen het Carbon Neutral Floors-programma. Binnen dit programma wordt de uitstoot gecompenseerd via projecten op het gebied van hernieuwbare energie, het overstappen op alternatieve brandstoffen en herbebossing, om zo CO2 wel in de natuur, maar uit de atmosfeer te houden.

“Mission Zero belichaamt de visie van Interface-oprichter Ray Anderson,” zegt Jay Gould, CEO van Interface. “Ray creëerde een beweging die de weg naar duurzaam ondernemen en bewuste consumptie vrijmaakte. Zijn nalatenschap leeft voort in het werk dat Interface en anderen dagelijks doen om een klimaatpositieve toekomst te realiseren.”

Bekijk de speech van wijlen Ray Anderson (CEO Interface) op het 5de Nationaal Sustainability Congres (16 maart 2004, ’t Spant in Bussum) over Mission Zero:

Het creëren van een domino-effect

In het kader van de duurzaamheidsmissie heeft Interface meer gedaan dan alleen het terugdringen van de eigen ecologische voetafdruk. De fabrikant inspireerde ook andere organisaties met het ambitieuze Mission Zero-beleid. Aan de hand van de SHINE-handafdrukmethodologie probeert de tapijttegelfabrikant de positieve effecten te meten.

Uit dit onderzoek bleek dat twee projecten in het bijzonder een belangrijke rol hebben gespeeld in het behalen van de Mission Zero-doelstellingen. Het eerste project is een samenwerkingsverband met een nylonleverancier op het gebied van garenontwikkeling met gerecycled materiaal. Het tweede project is de ontwikkeling van een gasstortplaats. Alleen al deze twee projecten leverden een reductie van 1 miljoen ton koolstofdioxide-equivalent (CO2e) op in de jaren dat ze actief waren.

“We hebben ons bedrijf getransformeerd om de wereld te veranderen”, aldus Erin Meezan, Chief Sustainability Officer bij Interface. “Daardoor hebben we doelen bereikt die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Mission Zero heeft ons belangrijke lessen voor de toekomst geleerd. Een grote uitdaging is met behulp van wetenschap, ambitie en creativiteit overwonnen. Verder heeft Mission Zero ons klaargestoomd voor onze volgende ambitieuze missie: Climate Take Back.”

Met Climate Take Back legt Interface de lat nog hoger. Doel van deze missie is het terugdraaien van klimaatverandering. “We zijn vastbesloten om meer klimaatpositieve effecten op duurzaamheidsgebied te realiseren met ons productportfolio en zelfs CO2-negatieve producten te ontwikkelen, waarvan de nu al verkrijgbare backing CircuitBac Green een voorloper is”, besluit Gould.