Nederlandse introductie: 100 klimaatoplossingen om nu uit te voeren

Het internationaal vermaarde Project Drawdown komt naar Nederland. Drawdown is een samenwerking tussen honderden experts en wetenschappers op het gebied van klimaatverandering, economie en financiën. Samen hebben zij een lijst gemaakt van 100 klimaatoplossingen, gerangschikt op effectiviteit. Op nummer een staat het terugdringen van koelvloeistoffen, windenergie staat op twee en het opleiden van meisjes staat op de zesde plek. Het Nederlandse Climate Cleanup brengt Drawdown naar Nederland en creëert een netwerk van Nederlandse bedrijven die werken aan de oplossingen, inclusief het vastleggen van CO2 met natuurlijke waardeketens.

Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra: “Drawdown gaat veel verder dan ledlampen en zonnepanelen. Dit is een plan voor een klimaatpositieve wereld. En het goede nieuws is dat het financieel niet alleen uit kan, maar zelfs heel rendabel is. Uit de economische data van Drawdown blijkt dat de opbrengsten de kosten ver overtreffen. Deze klimaatoplossingen zijn ook economisch gewoon slim.” Maurits Groen, uitgever van de Nederlandse vertaling van Drawdown, is enorm verheugd dat hij een hoopvol en uitvoerbaar plan in Nederland kan presenteren. “Ik introduceerde 12 jaar geleden Al Gore in Nederland met zijn boek en film “An Inconvenient Truth.” Dat was tóen belangrijk. Nederland is nu klaar voor deze Hopeful Truth.”

Initiatiefnemer Sven Jense benadrukt dat Nederland en Europa wereldwijd een grote rol spelen in de ontwikkeling van klimaatoplossingen: “Climate Cleanup is een snel groeiende groep ondernemers en financiers die werken aan op de natuur geïnspireerde oplossingen, om én uitstoot terug te dringen én broeikasgas te verwijderen. Er zit inmiddels zoveel CO2 in de lucht dat we dit actief moeten terugbrengen naar vaste vorm, en om dat snelheid te geven doen we dat in ketens waarin waarde wordt toegevoegd. Denk aan bos planten in droge gebieden, bouwen met hout, wegen waar CO2 inzit, aan olivijnzand en vooral ook zeewierkweek. Als er één land is, dat beschikt over mensen, technische kennis en mogelijkheden daarvoor, is het Nederland.”

Een brede bedrijvencoalitie rond Climate Cleanup en Drawdown presenteert de Nederlandse vertaling van Drawdown op 8 november op het 18de Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch, waar Maurits Groen het eerste exemplaar uitreikt. Keynote spreker daarbij is Chad Frischmann, de leider van het Drawdown-onderzoek.

