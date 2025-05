Vier toonaangevende bedrijven uit Europa hebben tijdens de Global Hydrogen Summit in Rotterdam formeel een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is het startsein gegeven voor het See Hydrogen Mobility Consortium. Dit initiatief richt zich op het ontwikkelen van een grootschalig waterstofmobiliteitsnetwerk dat Oost- en Centraal-Europa, Turkije en West-Europa met elkaar verbindt. De eerste pilot vindt plaats in 2028 in Bulgarije.

Om de mobiliteitssector succesvol te laten overstappen op duurzame energie, zijn grote stappen nodig – met waterstof als een cruciale schakel. Het See Hydrogen Mobility-project biedt kostenefficiënte, pragmatische, betrouwbare én CO₂-arme waterstofoplossingen. Het project wordt geleid door See Hydrogen Ltd. (Bulgarije), met steun van partners Resato Hydrogen Technology, HyGear en Green Energy Park-Global (alle drie uit Nederland). Het doel is om in 2031 een volledig geïntegreerde infrastructuur voor waterstoftrucks gerealiseerd te hebben.

Eerste mijlpaal in Bulgarije (2028)

De eerste fase is een pilotproject in Bulgarije, bestaande uit ten minste drie waterstoftankstations, een waterstofproductie-installatie, meer dan 100 waterstoftrucks en digitale infrastructuur.

Uitrol infrastructuur

De volledige uitrol omvat ruim 100 waterstoftankstations, verspreid met afstanden van ongeveer 200 km langs het Trans-European Transport Network (TEN-T). Daarnaast worden er 17 regionale waterstofproductielocaties ingericht en tot 10.000 waterstoftrucks ingezet via een flexibel ‘pay-per-use’ leasemodel. Groene waterstof, vormt de basis van een klimaatneutrale waardeketen. De samenwerking verenigt productie, distributie en inzet van voertuigen in één grensoverschrijdend ecosysteem.

Samenwerking als sleutel

Uiterlijk september 2025 ronden de consortiumpartners gezamenlijk de intentieverklaring af, gevolgd door een gezamenlijke ontwikkelovereenkomst later dit jaar. Open samenwerking, kennisdeling en technologische neutraliteit staan centraal – met gebruik van ieders expertise om schaalbare, betrouwbare en duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren.

“Dit is een belangrijke stap vooruit voor groen transport in Europa. Samen bouwen we aan een levensvatbare en schaalbare waterstofmobiliteitsstructuur die zowel de decarbonisatie van zwaar transport als de marktvraag bedient,” zegt Blagoy Burdin, CEO van See Hydrogen Ltd.

“Dit project toont het soort grensoverschrijdende samenwerking die nodig is om waterstofmobiliteit echt vooruit te helpen. Bij HyGear zetten wij ons in voor flexibele, schaalbare en kostenefficiënte on-site waterstofproductie,” aldus Henk Kleef, CEO van HyGear.

“Waterstof is geen belofte voor de toekomst – het is een noodzaak van vandaag. Dit initiatief draagt direct bij aan de Europese klimaatdoelen langs de TEN-T-corridors in de Balkan en daarbuiten. Green Energy Park levert graag haar ervaring met grootschalige waterstofinfrastructuur,” zegt Bart Biebuyck, CEO van Green Energy Park.

“We zijn trots dat we deel uitmaken van dit consortium dat de weg vrijmaakt voor emissievrije mobiliteit in Europa. Met onze expertise in waterstoftanktechnologie leggen we mee de basis voor toekomstbestendige infrastructuur. Echte vooruitgang ontstaat alleen door samenwerking,” aldus Rob Castien, CEO van Resato Hydrogen Technology.

Uitnodiging aan nieuwe partners

Het consortium staat open voor samenwerking met andere partijen binnen de waterstofwaardeketen en nodigt zowel publieke als private actoren uit om deel te nemen aan de versnelling van de waterstoftransitie in Europa en daarbuiten.