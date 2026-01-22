Met de ondertekening van een intentieovereenkomst is een belangrijke en unieke stap gezet richting een toekomstbestendige energievoorziening voor bedrijventerrein Harselaar. Onder toeziend oog van de Provincie Gelderland, Oost NL, de Gemeente Barneveld, Vink Afvalverwerking BV en Energeion spraken Coöperatie MCEH Harselaar U.A. en netbeheerder Liander af om gezamenlijk te onderzoeken hoe een decentraal energiesysteem kan worden ontwikkeld voor circa 60 bedrijven op bedrijventerrein Harselaar Zuid fase 1b en fase 2 en Harselaar Driehoek.

Wicha Benus (hubregisseur van de MCEH Harselaar): “De energievoorziening in Nederland staat onder druk. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Door nu al samen vooruit te kijken, willen we voorkomen dat dit de ontwikkeling van Harselaar belemmert. Dat is winst voor de regio! De intentieovereenkomst laat zien dat partijen vanaf het begin samenwerken aan één integraal plan. Daarbij gaat het niet alleen om techniek, maar ook om ruimte, wet- en regelgeving en juridische en contractuele afspraken tussen partijen. Zo ontstaat een oplossing die past bij de groei van het bedrijventerrein én bij de energietransitie, zonder extra belasting van het elektriciteitsnet”.

Oprichting ontwikkelcoöperatie

Voor deze opgave hebben de gemeente Barneveld, Energeion (Zonnepark Branderwal) en Vink Afvalverwerking BV recent een ontwikkelcoöperatie opgericht. Vanuit deze coöperatie wordt gewerkt aan de voorbereiding van een Multi Commodity Energyhub (MCEH). Dat is een decentraal energiesysteem waarin meerdere energiedragers samenkomen. Daarbij gaat het om elektriciteit, warmte en koude en alternatieve gassen, zoals waterstof en biogas.

De coöperatie werkt daarbij samen met gespecialiseerde partijen en de netbeheerder. De focus ligt op het optimaal benutten van lokaal opgewekte energie, het slim afstemmen van vraag en aanbod en het verminderen van de druk op het elektriciteitsnet.

Planning en perspectief

De realisatie van de energyhub kost tijd. De gemeente Barneveld verwacht in 2028 te kunnen starten met de uitgifte van de kavels op Harselaar-Zuid fase 1b. Kort daarna moeten de eerste bedrijven via de Energyhub van energie kunnen worden voorzien. Door nu al gezamenlijk te investeren in voorbereiding en ontwerp, ontstaat ruimte om toekomstige bedrijven duurzaam en netbewust te laten vestigen.

Maatschappelijke meerwaarde en co-creatie

Naast de technische en ruimtelijke uitwerking onderzoeken de betrokken partijen ook de maatschappelijke meerwaarde van het koppelen van lokale energieopwek aan lokaal verbruik. Daarbij wordt gekeken hoe de voordelen van de Energyhub, zoals leveringszekerheid, flexibiliteit en duurzaamheid, kunnen bijdragen aan bredere maatschappelijke doelen. Hiermee neemt de afhankelijkheid van het overvolle elektriciteitsnet af, wordt duurzame lokale energie beter benut, daalt de CO₂-uitstoot en ontstaat er ruimte voor economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio.

Met de intentieovereenkomst laten de partijen bovendien zien dat zij kiezen voor co-creatie. In plaats van de traditionele aanpak, waarbij individuele aansluitingen worden aangevraagd en de netbeheerder een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemerrol vervult, werken partijen hier samen aan een gedeelde, decentrale energievoorziening.

Met deze stap onderstreept gemeente Barneveld zijn ambitie om voorop te lopen in de ontwikkeling van een slim, duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein.

Programma Smart Energy Hubs

Het programma Smart Energy Hubs Oost-Nederland versnelt de energietransitie in Gelderland en Overijssel. We brengen ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen om lokaal opgewekte energie lokaal te benutten – decentrale energiesystemen verder ontwikkelen. Door hubs in de praktijk te realiseren, ontwikkelen we oplossingen die (deels) te kopiëren zijn, zowel organisatorisch, juridisch, technologisch en financieel. Het programma is een initiatief van Provincie Gelderland, Provincie Overijssel en Oost NL, in samenwerking met lokale en regionale partners. Multi Commodity Energyhub Harselaar is een van de hubs uit het programma.