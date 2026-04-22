Electra, één van de snelst groeiende aanbieders van snellaadstations in Europa, markeert met de opening van het 100e Nederlandse snellaadpunt in Veenendaal een belangrijke mijlpaal in de groeistrategie. Ondanks de uitdagingen van het overbelaste stroomnet bewijst Electra dat snelle expansie mogelijk blijft door de inzet van lokale batterijopslag. Met die oplossing kan in gebieden met netcongestie een aansluitstop van laadpalen worden voorkomen.

Het 100e snellaadpunt bij The Wave langs de A12 bij Veenendaal werd feestelijk geopend door Louis-Charles Mosseray, General Manager Benelux Electra, Baerte de Brey, Vice-President E-mobility Europe, en Marco Verloop, wethouder van de gemeente Veenendaal.

Electra is sinds 2024 actief in Nederland, met de steun van pensioenfonds PGGM als grootste aandeelhouder, en heeft grote ambities voor de uitrol van hoogwaardige snellaadpunten in ons land.

“Met het openen van ons nieuwste snellaadstation, koersen we vastberaden af op ons doel van 100 Nederlandse stations in 2030. In plaats van een obstakel, zien wij de huidige netcongestie als een kans om te bewijzen dat onze technologie de transitie naar elektrische mobiliteit kan versnellen”, aldus Louis-Charles Mosseray, Algemeen Directeur Benelux bij Electra.

Mosseray vervolgt: “We willen elektrisch rijden toegankelijker maken voor alle Nederlanders. De erkenning van Electra als het meest moderne en gebruiksvriendelijke laadnetwerk in Nederland, België, Zwitserland en Italië door de Chargemap-community in januari 2026 bewijst dat we op de goede weg zijn.”

Marco Verloop, wethouder voor economie en mobiliteit (Gemeente Veenendaal) en lid van de Energy Board (Provincie Utrecht), is blij met de komst van Electra: “Veenendaal zet in op duurzame mobiliteit. Electra brengt de snelle en innovatieve laadinfrastructuur die bewoners en ondernemers nodig hebben om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Met het gebruik van batterijen heeft Electra bovendien een oplossing voor de netcongestie. Dat is innovatie die we zeker in onze regio goed kunnen gebruiken.”

Lokale batterijopslag als antwoord op netcongestie

Dankzij de plaatsing van geavanceerde batterijsystemen bij de locaties weet Electra de huidige netcongestie succesvol te omzeilen. Door energie lokaal op te slaan in geavanceerde batterijsystemen, fungeert het laadstation als een buffer: de batterij laadt op tijdens rustige momenten en ontlaadt op piektijden. Dit stelt auto’s in staat om op maximale snelheid te laden zonder het elektriciteitsnet te overbelasten.

Meerdere locaties zijn inmiddels uitgerust met deze systemen, die in combinatie met lokale zonne-energie bewijzen dat ultrasnel laden en een stabiel stroomnet perfect samengaan. Dit is een waardevolle oplossing voor heel Nederland, en voor Veenendaal in het bijzonder vanwege de tijdelijke aansluitstop in regio Utrecht.

Naast technische innovatie zet Electra in op dialoog. Door nauw samen te werken met beleidsmakers en netbeheerders, neemt het bedrijf de drempels voor elektrisch rijden stapsgewijs weg.

Baerte de Brey, senior adviseur bij netbeheerder Stedin en vice-president van brancheorganisatie E-mobility Europe, beaamt het belang van de innovaties van Electra: “Naarmate de druk op het stroomnet toeneemt wordt flexibel stroomgebruik steeds belangrijker. Met de slimme inzet van batterijen wordt piekbelasting op het net vermeden, maar wordt er wel bijgedragen aan laadzekerheid. Dat is een essentiële stapsteen in de energietransitie.”

Focus op EV-rijder binnen de bebouwde kom en langs de snelweg

De opening van het honderdste snellaadpunt in Veenendaal past bij de Nederlandse groeistrategie van Electra. Sinds 2024 opent Electra in samenwerking met retailers en vastgoedondernemers locaties nabij stedelijke knooppunten en drukke verkeersaders in Nederland.

Door strategisch te investeren in ultrasnelladers (tot 400 kW) bij retail-, horeca- en kantoorlocaties, wordt snelladen naadloos geïntegreerd in het dagelijks leven. Dit biedt de ideale uitkomst voor de stedelijke rijder zonder eigen oprit: laden gebeurt eenvoudig ‘tussendoor’ op locaties die al een eindbestemming zijn. De nieuwste locatie bij kantoorpand “The Wave” in Veenendaal, direct aan de afslag van de A12, onderstreept deze directe meerwaarde voor zowel de EV-rijder als de vastgoedeigenaar.

De komende jaren wil Electra ook gaan investeren in de uitrol van snellaadinfrastructuur op de 288 verzorgingsplaatsen langs snelwegen in Nederland. De vergunningen voor de verzorgingsplaatsen moeten vanaf 2027 worden geveild; binnenkort bespreekt de Tweede Kamer de wetgeving om dat mogelijk te maken. In dat kader bepleit Electra een goed investeringsklimaat en een gelijk speelveld met tankstations.