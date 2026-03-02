Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de Driehoek 3D Trofee gewonnen. Dit is de prijs voor de organisatie met het beste overleg in de governance driehoek van medezeggenschap, toezicht en bestuur.

De prijs wordt voor het negende jaar op rij uitgereikt. Dit jaar waren genomineerd: ASN Bank, Danone, Havenbedrijf Rotterdam en Unilever. Organisaties met ieder een stevige basis voor goede governance in een grote complexiteit waarbij openheid, professionaliteit en persoonlijk contact op eigen wijze worden vorm gegeven. De organisaties zijn een bron van inspiratie voor andere ondernemingen.

Op de Driehoek 3D Trofee staan drie kernbegrippen afgedrukt: dialoog, diversiteit en duurzaamheid. Dit jaar stonden vragen rondom complexiteit en professionalisering centraal. Denk hierbij aan vraagstukken rondom complexe organisatiestructuur, de uitdagingen van een complexe omgeving en de omgang met maatschappelijke vraagstukken. En hoe werk je binnen de driehoek aan gezamenlijke professionaliteit? Hoe neem je elkaar mee en zorg je dat iedereen over dezelfde kennis beschikt en de eigen rol kan spelen?

De winnaar

Het Havenbedrijf Rotterdam is door de onafhankelijke jury unaniem gekozen als winnaar. Bij de Driehoek 3D Trofee gaat het met name over hoe het strategisch overleg in de driehoek tussen toezicht, bestuur en medezeggenschap zowel wordt vormgegeven als tot aantoonbare resultaten leidt. De voorzitter van de jury, Ard-Pieter de Man, gaf aan waarom het Havenbedrijf de winnaar is geworden: “Het Havenbedrijf heeft in korte tijd een indrukwekkende, gezamenlijke professionaliseringsslag gemaakt, waarbij de driehoek in staat is om in maximale complexiteit maximaal open te blijven. Hiërarchie is niet bepalend, maar het gezamenlijke doel wel. Deze driehoek vormt hét levende bewijs dat medezeggenschap werkt wanneer het spannend wordt.”

Runner-up

De jury koos ook een runner-up: Unilever. Zij verdienen deze titel “vanwege zijn duurzame, stabiele en diep professionele samenwerking in de driehoek, een baken van volwassenheid in een snel veranderende internationale context.”

Eervolle vermelding

ASN Bank Winnaar van de Driehoek 3D Trofee 2019/2020, toen nog als Volksbank. Sindsdien heeft de driehoek een forse ontwikkeling doorgemaakt. De jury was ervan onder de indruk dat in een fase waarin de bank midden in een complexe transformatie zit, de driehoek een betrouwbare, menselijke ankerplaats vormt.

Danone Was in 2017/2018 al eens genomineerd, maar de geïnterviewden erkenden unaniem dat de organisatie nauwelijks meer lijkt op die van de vorige nominatie. De jury erkende deze radicale draai en was onder de indruk van de energie, de toegenomen eenheid, en de manier waarop Danone bewust bouwt aan een driehoek die vooruitkijkt in plaats van achteraf bijstuurt.

Over de Driehoek 3D Trofee

De Driehoek 3D Trofee, een plastiek, is door de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) op 27 februari 2026, ter afsluiting van de Maand van de Medezeggenschap, uitgereikt door voorzitter Dorine Wekking. De driehoek staat voor de drie partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit/inclusie. De organisatie lag bij Jytte Glissenaar van SBI Formaat. De jury bestond uit Ard-Pieter de Man (voorzitter), Aukje Nauta en Herjon Flierman (voorzitter OR HumanKind). De AMG is een samenwerkingsverband tussen AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NR Governance, NCD, NVMz, SBI Formaat, SER, SMC, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten Mediators en WissemaGroup.

Foto: © Emiel Janssen