Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 11 februari een werkbezoek gebracht aan het Food Rescue Center van InstockMarket in Diemen. Dit bezoek maakt deel uit van een reeks werkbezoeken die de koningin aflegt in het kader van duurzaamheid en circulariteit. De Nederlandse overheid heeft het doel gesteld om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken, zoals vastgelegd in de Klimaatwet en ondersteund door EU-afspraken in de Europese Green Deal. InstockMarket laat zien dat het verminderen van voedselverspilling een essentiële en makkelijke stap is in de richting van dit doel.

InstockMarket is een horecagroothandel die, in samenwerking met aanbieders van reststromen en afnemers in de horeca, strijdt tegen voedselverspilling. Voedselverspilling is wereldwijd een enorm probleem: maar liefst een derde van al het voedsel wordt verspild, wat verantwoordelijk is voor 8% van de wereldwijde CO₂-uitstoot. Het tegengaan van voedselverspilling en het herbestemmen van reststromen speelt daardoor een cruciale rol in het klimaatdoel, maar ook in de transitie naar een circulaire economie, waarin verspilling niet nodig is.

Tijdens het bezoek sprak koningin Máxima met diverse stakeholders uit de voedselketen over de uitdagingen en kansen binnen dit vraagstuk. Ketensamenwerking en het ‘lef’ om je inkoopbeleid als horecabedrijf anders in te richten werden daarbij als essentiële factoren benoemd. Mede-oprichter en eigenaar Bart Roetert ontving de koningin en gaf een uitgebreide presentatie over de oorzaken en impact van voedselverspilling, evenals de oplossing die de horeca groothandel biedt. Door samen te werken met boeren, telers en tussenhandelaren zorgt InstockMarket dat producten die normaal gesproken onnodig verloren zouden gaan, nu hun weg vinden in de Nederlandse horeca.

Martin Topper van teeltbedrijf Zonneheerdt illustreerde dit met een praktijkvoorbeeld: Chioggia-bieten die door een afwijking in de kleur niet voldoen aan de gestelde normen, maar nog steeds uitstekend bruikbaar zijn. Pauline Rosenberg van cateringbedrijf Vermaat Groep lichtte toe hoe hun organisatie deze reststromen verwerkt in meer dan 100 horeca locaties.

Na de presentatie kreeg Koningin Máxima een uitgebreide rondleiding door het Food Rescue Center, waar zij inzicht kreeg in het proces van het ontvangen, controleren, ompakken en distribueren van reststromen. Tijdens de rondleiding werd opnieuw benadrukt dat de producten, die vaak als reststromen worden beschouwd, van uitstekende kwaliteit zijn en perfect geschikt voor gebruik in de horeca. Horecachefs kunnen deze hoogwaardige producten eenvoudig bestellen via de website InstockMarket.nl, waardoor ze actief bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling, zonder dat zij hun bestaande werkwijzen hoeven aan te passen.

Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit de keten, waaronder Debbie Rooms (Compass Group), Wolter van der Vlist (Dienst Justitiële Inrichtingen), Leaniek van de Graaf (Bakker Barendrecht) en Michel Wouda (Food Fellows). Met de samenwerking tussen deze partijen en InstockMarket wordt er een aanzienlijke impact gemaakt. Zo heeft de horeca groothandel afgelopen jaar in totaal 909.078 kilogram aan eten gered van de verspilling. Ook kwam door de diversiteit van de groep naar voren hoe breed de doelgroep is die InstockMarket kan bedienen. Cateraars zoals Vermaat groep en Compass group maken gebruik van hun producten, maar ook gevangenissen, waar Wolter van der Vlist uitgebreid over vertelde. Daarnaast levert InstockMarket aan hotels, cafés en zelfs Michelin-restaurants.

Tijdens het gesprek lag de nadruk vooral op hoe er nog meer impact gemaakt kan worden. Er werd uitgebreid gesproken over de uitdagingen en kansen rondom voedselverspilling en over manieren waarop bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verminderen van dit probleem. Een belangrijke eerste stap is het erkennen van voedselverspilling als een vaak onzichtbaar, maar urgent vraagstuk. Een volgende stap is eenvoudig en kan morgen al gezet worden met InstockMarket. Ter afsluiting van het bezoek ontving de koningin het Impact Jaarverslag van 2024. Dit verslag biedt inzicht in de resultaten en impact die InstockMarket met al haar partners het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

Over InstockMarket

Sinds de oprichting in 2014 heeft Instock meer dan 3,6 miljoen kilo voedsel gered. Waar het initiatief begon met eigen restaurants, is het inmiddels uitgegroeid tot InstockMarket: de eerste B Corp-gecertificeerde horecagroothandel van Nederland. InstockMarket werkt samen met 200 aanbieders van reststromen en levert deze producten aan meer dan 700 horecabedrijven in heel Nederland.

Fotografie: Wardie Hellendoorn