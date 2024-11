Albert Heijn zet een volgende stap op het gebied van voedselverspilling met een nieuw en uitgebreid assortiment van circulaire producten. ‘Afval voor de één, is grondstof voor een ander’ is het uitgangspunt. Dankzij een nauwe samenwerking met leveranciers liggen er nu meer dan 50 producten met circulaire ingrediënten in de schappen. De supermarktketen geeft hiermee een tweede leven aan reststromen en reduceert voedselverspilling.

Albert Heijn wil in 2030 voedselverspilling met 50% verminderd hebben ten opzichte van 2016. Daarom onderneemt Albert Heijn tal van initiatieven in de hele voedselketen om voedselverspilling te reduceren. In 2023 reduceerde Albert Heijn 3,6 miljoen kilogram voedselverspilling, waarmee in totaal bijna 13% reductie is behaald ten opzichte van 2016.

Van vega schnitzel tot eierkoek

Inmiddels liggen er bij Albert Heijn meer dan 50 producten met circulaire grondstoffen in de schappen. Bijvoorbeeld de vegetarische kaasschnitzels die zijn gemaakt van overgebleven stukjes kaas, de vezelrijke eierkoeken gemaakt van reststromen graan uit het bierbrouwproces en de AH Bananen cookie gemaakt van geredde bananen uit de bananenketen van Albert Heijn. De producten met circulaire ingrediënten laten zien hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan. Albert Heijn reduceert hiermee naar verwachting op jaarbasis 2 miljoen kilogram voedselverlies, wat ook nog eens bijdraagt aan het verminderen van de CO2e-uitstoot. De verwachting is dat in 2025 het assortiment nog verder wordt uitgebreid.

“Wij voelen als Albert Heijn de verantwoordelijkheid om de wereld beter achter te laten. Door samen met onze leveranciers efficiënter om te gaan met grondstoffen dragen we bij aan onze ambitie om minder te verspillen en onze CO2e-uitstoot te verlagen, ” zegt Anita Scholte op Reimer, directeur duurzaamheid & kwaliteit. “Onze producten gemaakt van circulaire ingrediënten bieden een innovatieve oplossing tegen voedselverspilling en zijn ook nog eens heel erg lekker.”

Toine Timmermans van de Stichting Samen tegen Voedselverspilling geeft aan: ‘’Ik ben enorm trots op Albert Heijn die al jarenlang koploper is in het voorkomen en reduceren van voedselverspilling. Door op schaal en in een grote diversiteit aan producten ingrediënten toe te voegen die anders weggegooid zouden worden, zetten ze een belangrijke stap in de strijd tegen verspilling. Dit is niet alleen goed voor de samenleving, maar ook cruciaal voor het klimaat. Samen zorgen we ervoor dat voedsel de waarde krijgt die het verdient, en werken we aan een duurzamere toekomst.”

Klanten kunnen in verschillende Albert Heijn winkels in het land kennismaken met producten die gemaakt zijn van ingrediënten die anders niet gegeten zouden worden. Ook krijgen klanten inspiratie om thuis minder voedsel te verspillen met tips en recepten via de Scan & Kook feature in de AH app.