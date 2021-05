Innovatief apparaat vermindert ‘foodprint’ met meer dan 80 procent

Sage Appliances, wereldwijd marktleider op het gebied van innovatieve keukenapparatuur, lanceert de baanbrekende FoodCycler: een revolutionair apparaat dat de hoeveelheid huishoudelijk voedselafval met meer dan 80 procent kan verminderen. De FoodCycler transformeert huishoudelijk voedselafval in voedingsrijke EcoChips met behulp van een intuïtieve drie-fasen-cyclus. Het systeem droogt en verpulvert bijna alle soorten voedselafval en reduceert het tot kleine deeltjes, terwijl het tegelijkertijd belucht en verwarmt, wat helpt bij de afbraak en sterilisatie van het afval. De FoodCycler verspreidt geen geur, is stil, verbruikt weinig energie en is gemakkelijk te reinigen.

De meeste soorten groente- en fruitresten, vlees, vis, schaaldieren, gevogelte, kippenbotjes en visgraten, granen, zuivelproducten, eieren (incl. eierschaal), koffiedik, filters en theezakjes, bonen, zaden, peulvruchten en dierenvoeding kunnen worden verwerkt door de FoodCycler.

De FoodCycler is licht en compact en kan overal in huis worden geplaatst en gebruikt, in bijvoorbeeld de keuken, garage of het washok. Het apparaat is speciaal ontwikkeld voor de hedendaagse huishoudens en levensstijl, waarin er steeds meer bewustzijn is omtrent duurzaamheid.

In Nederland bestaat bijna 90% van de 9,5 duizend ton jaarlijks gemeentelijk afval uit huishoudelijk afval. Daarvan is circa 18% GFT-afval. Sage Appliances ontwikkelt productontwerpen die thuiskoks in staat stellen een optimale ervaring in de keuken te creëren. De introductie van de FoodCycler is een natuurlijke uitbreiding van het productportfolio. Deze toegankelijke en duurzame oplossing voor voedselverspilling sluit de kringloop.

De belangrijkste kenmerken van de FoodCycler

1. Drie-fasen-systeem:

Drogen: droogt en steriliseert huishoudelijke voedselresten.

Vermalen: vermindert het volume van voedselresten tot ongeveer 20% van het oorspronkelijke volume.

Koelen: koelt EcoChips af om het veilig te kunnen weggooien of verwerken.

2. Geurloos:

De EcoFilters met Filter Air Guides zijn ontworpen met actieve koolfiltratie om de luchtstroom te reguleren en geuren te filteren tijdens het cycling-proces.

Carbon Filter Bucket Lid: bewaar voedselresten op kamertemperatuur, met een deksel van actief koolstofschuim om geurtjes te verminderen tot je klaar bent voor de volgende cyclus.

Twist en Lock Lid: deksel met naadloos ontwerp, schuift en vergrendelt soepel op zijn plaats, waardoor geluid en geurtjes worden tegengehouden.

3. Stil & Compact: op maat gemaakt voor de moderne woning en levensstijl. Zo ontworpen dat het gemakkelijk past in bijvoorbeeld de keuken, wasruimte of garage.

4. Laag energieverbruik: de geavanceerde sensortechnologie definieert elke individuele cyclus voor een minimaal energieverbruik en een maximale efficiëntie. Ter vergelijking: acht uur food-cycling met de FoodCycler staat gelijk aan negen keer water in een waterkoker aan de kook brengen.

5. Gebruiksgemak met één druk op de knop: droogt, vermaalt en koelt voedselresten automatisch tot EcoChips, die je gemakkelijk kunt weggooien in de afvalbak of tuin.

6. Gemakkelijk te reinigen: vaatwasmachine-bestendige, met porselein gecoate aluminium emmer.

7. Grote capaciteit: de maalemmer verwerkt en verkleint maximaal 2 liter aan voedselresten tot EcoChips.