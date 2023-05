Vandaag onthult Ecover met trots twee revolutionaire schoonmaakproducten: Too Good To Waste® allesreiniger en toiletreiniger. Innovaties die laten zien hoe de schoonmaakindustrie voedselafval kan benutten om haar koolstofuitstoot te verminderen. Een belangrijke ontwikkeling omdat de grondstoffen die worden verwerkt in schoonmaakproducten een grote impact hebben op de CO2-voetafdruk. Met de focus op het verminderen van die koolstofuitstoot heeft het bedrijf, dat al meer dan 40 jaar vooroploopt in de schoonmaakindustrie, samengewerkt met gelijkgestemde partners om dit nieuwe schoonmaakduo te ontwikkelen, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van ‘gered’ voedselafval.

De Too Good To Waste® allesreiniger en toiletreiniger zijn gemaakt met respectievelijk 97 en 81 procent gered voedselafval*. Beide limited edition producten zijn bewezen doeltreffende reinigers, waarbij de allesreiniger vet en vuil, en de toiletreiniger kalkaanslag verwijdert.

Waar komt de schoonmaakkracht vandaan?

Aardappelschillen worden gefermenteerd tot vetzuren en behandeld met alcohol afkomstig van brouwers die alcoholvrij bier maken. Vervolgens worden ze omgezet in oppervlakte-actieve stoffen, de actieve ingrediënten die hun stinkende best doen om alles schoon te krijgen.

Voedselafval van supermarkten wordt omgezet in een ontkalker en een andere krachtige oppervlakte-actieve stof, genaamd biosurfactant. Deze stof komt van nature voor en wordt verkregen door middel van fermentatie.

Citroen en munt die van de vuilnisbelt zijn gered worden gebruikt om een frisse, aangename geur te creëren.

Suikerbietenpulp, die ongeschikt is voor suikerproductie, wordt hergebruikt als verdikkingsmiddel, zodat de toiletreiniger zich goed hecht en zijn werk kan doen.

De wegwerpcultuur uitdagen

De flessen zijn gemaakt van gerecycleerd plastic en de allesreiniger wordt bewust zonder sproeikop geleverd, waardoor 35 procent plastic wordt bespaard en het hergebruik van sproeikoppen van bestaande schoonmaakflessen wordt aangemoedigd.** Want, waarom zou je een nieuwe kop maken als je die van je oude schoonmaakfles gemakkelijk kunt hergebruiken? Het merk ziet de lancering van Too Good To Waste® als een nieuwe kans om de wegwerpcultuur uit te dagen en mensen aan te moedigen om opnieuw na te denken over de waarde van afval. Iets dat nauw aansluit bij de missie van het merk: Sinds de start in 1979 is Ecover al bezig om de ware betekenis van ‘schoon’ te herdefiniëren. De baanbrekende producten worden samengesteld in Ecover’s Belgische ecologische fabriek, de eerste in zijn soort, in 1992 gebouwd met 90 procent gerecycleerde of hernieuwbare materialen.

“Afval is alleen afval als je het verspilt”

Een woordvoerder van Ecover: “Als pionier op het gebied van duurzaamheid in de schoonmaakwereld is Ecover gepassioneerd om zijn visie op de toekomst van schoonmaakingrediënten en hoe vooruitgang geboekt kan worden te delen. We geloven al lange tijd dat bedrijven zowel een kans als een verplichting hebben om de wereld beter te maken.

In 2019 lanceerden we onze limited-edition Too Good To Waste® afwasmiddel, gemaakt van bierafval. Maar daar wilden we niet stoppen. Onze nieuwste Too Good To Waste®-producten zijn het resultaat van onze uitdaging aan onszelf en onze betrouwbare partners om nog verder na te denken over hoe we een revolutie teweeg kunnen brengen in de schoonmaakcategorie door afval als een troef te beschouwen. Afval is immers alleen afval als je het verspilt.”

Samen tegen verspilling

Ecover is trots op de samenwerking met partners van het Waste2Func-project, gefinancierd door Circular Bio-Based Europe (CBE JU), om deze toonaangevende producten tot leven te brengen.

Nicoló Giacomuzzi-Moore, interim uitvoerend directeur van CBE JU, dat 6,7 miljoen euro heeft bijgedragen aan het Waste2Func-project dat heeft geleid tot deze revolutionaire schoonmaakmiddelen, vertelt over de samenwerking: “De lancering van deze twee zeer innovatieve producten op de markt is een belangrijke mijlpaal voor CBE JU, omdat ze onze visie op een circulaire biobased economie in Europa vertegenwoordigen. Door voedselafval van de landbouw, voedingsindustrie, supermarkten en restaurants om te zetten in hoogwaardige ingrediënten voor huishoudelijke producten zoals deze schoonmaakproducten, zal het project bijdragen aan een vermindering van de industriële CO2-uitstoot, een verhoging van de waarde van voedselafval en de creatie van hoogtechnologische banen in Europa.”