Afgelopen week vond tijdens de Abu Dhabi Sustainability Week de uitreiking van de FoodTech Challenge plaats. Van de 667 deelnemers uit 79 verschillende landen werden vier winnaars uitgeroepen, waaronder Orbisk. Orbisk is een Nederlandse start-up die met behulp van slimme technologie voedselverspilling in professionele keukens aanpakt. De prijs is bedoeld als aanmoediging om in het Midden Oosten voet aan de grond te zetten. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) focust zich steeds meer op duurzaamheid en daarmee ook op het terugdringen van voedselverspilling.

De Abu Dhabi Sustainability Week is een evenement wat gevestigde bedrijven, start-ups en overheidsorganisaties uit de hele wereld samenbrengt om oplossingen voor wereldwijde duurzaamheidsproblemen te vinden. De FoodTech Challenge, onder anderen georganiseerd door het

Ministerie van Klimaatverandering en Milieu in de VAE, is bedoeld om start-ups in de agri-tech business te helpen om in dit deel van de wereld aan de slag te gaan. Orbisk ontvangt samen met de drie andere winnaars Aquagrain, Sustainable Planet en Revoltech een prijs van 2 miljoen dollar plus ondersteuning in het toetreden van de markt. Hiermee krijgen zij de kans om hun innovatieve oplossingen op te schalen binnen deze regio.

“We zijn super enthousiast dat we een onderdeel mogen zijn van de FoodTech Challenge,” zegt co-founder van Orbisk, Richard Beks. “Deze prijs gaat ons helpen om wereldwijd nog meer impact te maken.”

De FoodTech Challenge is voortdurend op zoek naar de nieuwste golf aan innovaties op het gebied van agricultuur met een focus op duurzame processen in de voedselketen. De FoodTech Challenge gelooft dat technologische innovatie de meest effectieve manier is om de nationale voedselzekerheid strategie van de VAE te versterken.

Orbisk is op een missie om het wereldvoedselsysteem duurzamer te maken door vooruitstrevende en innovatieve technologie te gebruiken om één van de grootste uitdagingen van vandaag aan te pakken: voedselverspilling. Met behulp van een slimme voedselafval monitor helpt Orbisk professionele keukens om hun voedselafval tot wel 70% te verminderen. Het team van Orbisk kijkt erg uit naar de expansie van hun food waste monitor buiten Europa.