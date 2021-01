In 2030 is Chrysal klimaatneutraal

Duurzaamheid is altijd erg belangrijk geweest bij Chrysal. Met het vernieuwde Chrysal Cares programma zetten het bedrijf de standaard voor duurzaamheid in onze branche. Eén van de pijlers waar Chrysal zich op focust is het bestrijden van klimaatverandering. En daarmee wil het bedrijf klimaatneutraal zijn in 2030.

Om klimaatneutraal te zijn, is het belangrijk om impact op het milieu te kennen. Daarom hebben we onze CO2-voetafdruk volledig geanalyseerd door middel van Life Cycle Assessment (LCA). Het bedrijf Ecochain heeft de impact op het milieu van al onze producten en faciliteiten in Nederland en Afrika gemeten. Nu weten we waar onze impact het grootst is en waar we kunnen verbeteren. We werken aan onze CO2-uitstoot, door ons energieverbruik te verminderen en bij inkoop bij te dragen aan innovatief transport. Bovendien kunnen we onze klanten helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over duurzaamheid.

Ook focussen we ons op drie andere pijlers in ons Chrysal Cares programma. Dit zijn het bijdragen aan een duurzame economie, zorgen voor mensen door levens en werkomgeving te verbeteren en streven naar een positieve impact op het milieu door biodiversiteit te ondersteunen.

In 2040 willen we volledig circulair zijn. We hebben onze complete lijn van duurzame bloemenvoeding sachets geïntroduceerd, het composteerbare sachet, het papieren sachet en het sachet gemaakt van volledig recyclebaar plastic. En met onze Bag-in-Box verpakking voor Professional 2 gebruiken we tot wel 70 procent minder plastic. Maar hier stoppen we niet. Onze ambitie is dat al onze verpakkingen zijn gemaakt van hernieuwbaar materiaal en recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn.

Naast onze stap naar duurzame verpakkingen gebruiken we ook groene (wind) energie, zonnepanelen, LED verlichting en investeren we in energiereductie. We zijn constant op zoek naar nieuwe innovaties, partnerships en manieren om duurzaamheid verder in ons bedrijf te integreren.