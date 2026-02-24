VGB, Floricode en Floridata verlengen de samenwerking met Sustainability Sourcing Scan tot 2030. Binnen de vernieuwde samenwerking blijft VGB eigenaar van de SSS. Floricode levert de benodigde standaarden, coderingen en het certificatenregister, terwijl Floridata de toegang tot het platform en de uitvoering richting eindgebruikers faciliteert.

Door deze duidelijke rolverdeling en structurele afstemming versterken de partijen de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van de dienstverlening aan de sector.

Transparant en duurzaam financieringsmodel

Onderdeel van de overeenkomst is een transparant model waarbij iedere eindgebruiker bijdraagt aan het gebruik van Floricode-diensten binnen de SSS, voor zover de vereiste Floricode-licenties ontbreken. Hiermee wordt het verdienmodel van Floricode duurzaam geborgd en blijft de beschikbaarheid van actuele data, standaarden en certificeringsinformatie gegarandeerd.

Investeren in kwaliteit, transparantie en wetgevingsgereedheid

Partijen spreken de intentie uit om onder deze voorwaarden samen te blijven werken binnen het kader van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Gezamenlijk streven zij naar maximale transparantie over de kosten van het gebruik van de SSS, de wijze waarop deze kosten worden gedekt en de inning daarvan bij gebruikers.

De gelden worden onder meer ingezet voor de doorontwikkeling van de tool en aanvullende modules, zoals de Flori Risk Assessment Tool. Daarbij wordt ingezet op onafhankelijke auditing onder ISAE 3000 type II, met een hoge mate van zekerheid over zowel de opzet als de werking van de controles. Dit is van groot belang voor de sector door:

borging van kwaliteit en betrouwbaarheid

grotere transparantie in de keten

ondersteuning bij het voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving

lagere nalevingskosten door gestandaardiseerde, gecontroleerde data

Samen bouwen aan toekomstbestendige duurzame ketens

VGB, Floricode en Floridata beschouwen deze overeenkomst als een belangrijke stap in het verder professionaliseren van datagedreven en duurzame ketens in de sierteeltsector. De partijen kijken uit naar een constructieve samenwerking in de komende jaren, waarin transparantie, kwaliteit en innovatie centraal staan.