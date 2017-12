Impact Hub en Wereld Natuur Fonds op zoek naar start-ups met oplossing voor plastic soep

Voor het programma selecteren WNF en Impact Hub Amsterdam tien startende ondernemers. Zij nemen deel aan de Plastic Free Ocean Accelerator dat hen de internationale sprong voorwaarts helpt te maken. Gedurende een half jaar volgen ondernemers masterclasses en krijgen zij persoonlijke begeleiding van mentoren, experts en investeerders uit de netwerken van Impact Hub Amsterdam en WNF.

Oplossingen voor plastic soep

De samenwerking maakt deel uit van de wereldwijde inspanningen van WNF om de plasticstroom naar de oceanen vóór 2050 met ten minste 80 procent te helpen verminderen. Op dit moment komt er jaarlijks zo’n 8 miljoen ton plastic afval in onze oceanen terecht, een volle vuilniswagen per minuut. Al dat plastic vormt een enorme, bijna onomkeerbare bedreiging voor het leven in zee en de menselijke gezondheid.

Start-ups die willen deelnemen aan de Plastic Free Ocean Accelerator moeten een vernieuwende oplossing bieden op het gebied van recycling of vervanging van plastic of aan het stimuleren van gedragsverandering om plastic soep te voorkomen. Verder moeten ondernemers beschikken over een klantenbestand om verder uit te bouwen, een sterk team en de capaciteit om de groeistrategieën die tijdens het programma worden ontwikkeld uit te voeren.

Start-ups op weg geholpen

Om een internationale positie te verwerven is een grondig inzicht nodig in de beoogde markt. Met een wereldwijd netwerk van 100 locaties van Impact Hub en 60 WWF-kantoren worden de start-ups op de goede weg geholpen. Door middel van masterclasses en persoonlijke coaching delen Impact Hub en WNF relevante kennis over strategie en uitvoering, financiën, marketing en verkoop, investeringen, impactmeting en pitchen.

