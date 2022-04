Kia Corporation en The Ocean Cleanup zijn een samenwerking aangegaan om plasticvervuiling in oceanen én in ’s werelds belangrijkste waterwegen te bestrijden. Het nieuwe partnership is voor Kia een essentieel onderdeel van de transitie naar een wereldwijde ​​aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen, met als doel om tegen 2045 CO 2 -neutraal te zijn.

Kia gaat The Ocean Cleanup ondersteunen bij het verwijderen van plastic afval uit oceanen en gaat technologie en onderdelen leveren om de ‘Interceptor Original’ te bouwen, een machine die plastic opvangt in rivieren, om zo te voorkomen dat het in oceanen belandt. Kia gaat The Ocean Cleanup ook financiële steun verlenen en meewerken aan de ontwikkeling van een ​​nieuw systeem voor de recycling van hulpbronnen, met als doel om een deel van het verzamelde plastic toe te passen in toekomstige modellen van Kia.

Ho Sung Song, President en CEO van Kia Corporation en Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup, bekrachtigden het 7 jaar durende partnership op 27 april in Seoul. Ho Sung Song: “Bij Kia willen we een duurzame toekomst creëren met milieuvriendelijke producten en diensten en vooral ook op andere manieren positief bijdragen aan een beter milieu. We gaan dan ook graag inspirerende samenwerkingen aan met partners zoals The Ocean Cleanup, die baanbrekende ideeën omzetten in innovatieve technologie”.

The Ocean Cleanup is een in Nederland gevestigde non-profitorganisatie die technologieën ontwikkelt en inzet om de wereldzeeën van plastic te ontdoen. De organisatie bereikt dit enerzijds door de instroom via rivieren te stoppen en anderzijds het plastic op te ruimen wat zich al in de oceanen bevindt.

Kia ondersteunt The Ocean Cleanup zeven jaar lang met financiële bijdragen en materialen ter ondersteuning van de oceaanoperaties, en de bouw van de ‘Interceptor Solutions’. Kia Nederland stelt ook vier elektrische auto’s, één EV6 en drie Niro EV’s, ter beschikking aan het hoofdkantoor van de organisatie in Nederland. In ruil daarvoor levert The Ocean Cleanup recyclebaar plastic aan Kia en deelt de organisatie de onderzoeksresultaten en relevante gegevens over het verminderen van plasticvervuiling.

Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup: “Plastic is niet per se een slecht materiaal, maar we moeten het op een verantwoorde wijze gebruiken. We laten zien hoe we vervuiling kunnen omzetten in een oplossing, door toepassingen te lanceren die helpen de oceanen schoon te maken. Tegelijkertijd leveren we – samen met onze partner Kia – het bewijs dat gerecycled plastic duurzaam kan worden gebruikt. Ik hoop dat we zo anderen kunnen inspireren om hetzelfde te doen.”

Het nieuwe partnership is een belangrijk onderdeel van de strategie van Kia. Het merk is van plan om het percentage hergebruik van plastic tegen 2030 te verhogen tot 20 procent en verwacht verder bij te dragen aan de bescherming van het milieu door het opzetten en activeren van een ‘Virtuous Recycling Loop’ om de klimaatimpact van auto’s te minimaliseren.

Een mooi voorbeeld van recente inspanningen van Kia is de geheel nieuwe Niro, die onder meer bestaat uit innovatieve en duurzame materialen die zijn gemaakt van gerecycled behang en eucalyptusbladeren. Kia is van plan om steeds meer milieuvriendelijke materialen toe te passen in haar auto’s en gaat op termijn ook het gebruik van dierlijk leder uitfaseren.