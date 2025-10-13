IKEA Nederland start met de slogan ‘Geef de natuur een knuffel!’ een donatiecampagne voor Natuurmonumenten. In de periode van 13 oktober tot en met 30 november 2025 schenkt het woonwarenhuis bij elke verkochte knuffel €1,- aan het goede doel. Natuurmonumenten gebruikt de donaties voor het behoud van Nederlandse natuur en biodiversiteit en het beschermen van de leefgebieden van talloze dieren in Nederland door biodiversiteit te verbeteren.

Natuurmonumenten werkt aan het herstel van ecosystemen, het behoud van biodiversiteit en maakt de natuur toegankelijk met paden, bezoekerscentra en rondleidingen. In de natuur hangt alles met elkaar samen. Zo zijn bloemen afhankelijk van bijen, bijen afhankelijk van bloemen, kunnen bomen niet zonder schimmels en overleven vogels alleen dankzij insecten. Ook mensen zijn afhankelijk van alles dat groeit en bloeit, zo is 75% van onze voedselgewassen afhankelijk van de bestuiving door insecten. Het landschap in Nederland lijkt groen, maar is verdroogd, verzuurd en strakgetrokken, waardoor het minder goed leefbaar is voor dieren. Natuurmonumenten verbindt en vergroot natuurgebieden, zodat de biodiversiteit toeneemt en de Nederlandse natuur leefbaarder wordt voor meer diersoorten. De donaties die IKEA inzamelt worden hiervoor ingezet.

Maron van der Krieken, Sustainability Manager bij IKEA Nederland: “Wij zijn blij dat we met deze campagne de fantastische inzet van Natuurmonumenten kunnen steunen en op deze manier een steentje bij kunnen dragen aan het beheren, herstellen en verrijken van de Nederlandse natuur. Met de aankoop van een knuffel geef je ook de natuur een knuffel.”

Voor elke knuffel die bij een van de winkels van IKEA Nederland of op IKEA.nl wordt gekocht in de periode van 13 oktober tot en met 30 november 2025, doneert IKEA €1,- aan Natuurmonumenten. Alle knuffels doen mee.