IKEA start in Utrecht een pilot met het ophalen van tweedehands meubels bij mensen thuis. Het woonwarenhuis wil het mensen hiermee gemakkelijker maken om gebruik te maken van de Terugkoopservice, waarbij meubels door IKEA worden teruggekocht en doorverkocht in de Tweedekanshoek van IKEA. Met deze service wil IKEA ervoor zorgen dat meubels langer meegaan en als tweedehands opnieuw waarde krijgen, in plaats van vroegtijdig bij het afval te belanden. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Ontspulknul en loopt van 9 februari tot en met 9 mei.

Met de IKEA Terugkoopservice krijgen oude IKEA meubels een tweede leven. Mensen kunnen op ikea.nl hun oude meubels aanmelden en de staat ervan doorgeven. Op basis daarvan ontvangen ze een vrijblijvend prijsvoorstel, variërend tussen 30% en 50% van de oorspronkelijke aankoopwaarde. Het meubel wordt ingeleverd bij IKEA, en als de staat klopt met wat is doorgegeven, ontvangt de klant een tegoedbon ter waarde van het prijsvoorstel. Het ingeleverde meubel wordt vervolgens aangeboden in de Tweedekanshoek voor deze prijs.

Pilot met IKEA Ophaalservice

Als aanvulling op deze service start IKEA binnenkort in Utrecht met een ophaalservice voor tweedehands meubels. Hierdoor hoeven mensen niet meer zelf hun oude meubels bij IKEA af te geven, maar worden deze bij hen thuis opgehaald. Het woonwarenhuis hoopt de Terugkoopservice hiermee toegankelijker te maken, zodat meer mensen ervoor kiezen hun meubels een tweede leven te geven. Dit draagt bij aan het doel van het warenhuis om 100.000 producten per jaar een nieuw thuis te bezorgen. IKEA werkt voor deze pilot samen met Ontspulknul, een stichting die mensen helpt bij het opruimen, organiseren en minimaliseren van hun woning. Ontspulknul haalt de meubels op en levert ze af bij IKEA.

Ontspulknul haalt van 9 februari tot en met 9 mei bij Utrechters oude meubels op voor de Tweedekanshoek. Aanmelden kan via https://ontspulknul.nl/ikea-ophaalservice/.