Inter IKEA Group (hoofdkantoor in Delft), het multinationale bedrijf in meubels en woonaccessoires, zet een belangrijke stap richting decarbonisatie van het transport in Italië. Het bedrijf heeft de lancering aangekondigd van zijn eerste volledig geëlektrificeerde project voor zwaar wegtransport, ontwikkeld in samenwerking met LC3 Trasporti, een langdurige logistieke partner, en Mercedes-Benz Trucks, een toonaangevende technologieleverancier op het gebied van elektrische mobiliteit. Het doel van deze samenwerking is om te anticiperen op de Europese doelstellingen voor decarbonisatie van mobiliteit en bij te dragen aan de totstandkoming van een duurzamer, stiller en efficiënter logistiek systeem.

Dit initiatief, dat officieel in oktober van start gaat, markeert het begin van een nieuw tijdperk voor de logistieke activiteiten van IKEA in Italië: een geleidelijke overgang naar de elektrificatie van langeafstandstransport, gericht op een concrete vermindering van emissies en de milieubelasting van de operationele activiteiten. Het project omvat een gefaseerde implementatie: beginnend met de twee reeds in gebruik zijnde elektrische vrachtwagens (BEV’s), zal de vloot tegen het derde kwartaal van 2026 worden uitgebreid tot meer dan tien elektrische Mercedes-Benz eActros 600-voertuigen. Deze vrachtwagens zullen worden ingezet voor het dagelijkse containervervoer van en naar de havens van Genua en La Spezia, met bestemmingen zoals het distributiecentrum in Piacenza, en voor dagelijkse leveringen aan winkels in Noord-Italië vanuit hetzelfde logistieke centrum.

Eenmaal volledig operationeel, zal het project meer dan 1.200.000 kilometer per jaar afleggen zonder uitstoot, waardoor de CO₂-uitstoot volledig wordt geëlimineerd en een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de klimaatimpact van het wegtransport. Dankzij de gedeelde ervaring en visie met LC3 Trasporti, een langdurige partner in het testen van milieuvriendelijke oplossingen, en de technologische innovatie van de Mercedes-Benz eActros 600, uitgerust met de nieuwste generatie volledig elektrische aandrijfsystemen, zet IKEA een belangrijke stap richting de decarbonisatie van haar nationale logistieke netwerk.

Naast de milieuvoordelen zorgt de introductie van deze nieuwe elektrische voertuigen er ook voor dat de geluidsemissies tot nul worden gereduceerd, een bijzonder waardevol voordeel voor nachtelijke leveringen aan winkels. Dit verbetert de levenskwaliteit van lokale gemeenschappen en vermindert geluidsoverlast in stedelijke gebieden.

Met dit project bevestigt IKEA opnieuw haar commitment aan de uitfasering van fossiele brandstoffen en verbrandingsmotoren, zelfs in de zware transportsector, van oudsher een van de moeilijkst te decarboniseren sectoren.

“Dit is een ambitieus project dat gericht is op het aanzienlijk verminderen van de klimaatvoetafdruk van onze transportactiviteiten in Italië.” “Dankzij deze nieuwe driepartnerschap kunnen we samen de optimale configuratie bepalen en een oplossing vinden die de totale kosten verlaagt en tegelijkertijd bijdraagt ​​aan een schoner en stiller milieu. Dit is een belangrijk onderdeel van onze missie om een ​​beter dagelijks leven te creëren”, aldus Ewelina Taylor, Global Head of Transport bij Inter IKEA Group.

“Dit project markeert een keerpunt voor LC3 Trasporti. De energietransitie is een uitdaging die we vastberaden zijn aangegaan. De introductie van de eActros 600 in samenwerking met IKEA en Daimler Truck Italia laat zien dat samenwerking in de hele toeleveringsketen de enige echte drijfveer voor verandering is. De tijd van geïsoleerde experimenten is voorbij: wat we vandaag nodig hebben, zijn schaalbare, praktische en milieuvriendelijke oplossingen”, aldus Michele Ambrogi, commercieel directeur van LC3 Trasporti.