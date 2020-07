IKEA introduceert plantaardig Zweeds balletje voor de vleesliefhebber

IKEA introduceert een volledig plantaardige variant van het iconische gehaktballetje. Het nieuwe Zweedse balletje is – onder andere door de kleinere ecologische voetafdruk – een duurzaam alternatief voor het gehaktballetje. IKEA Nederland streeft ernaar dat eind 2020 een kwart van het volledige IKEA Food aanbod plantaardig is. Dit sluit aan bij de ambitie van het Zweedse woonwarenhuis om in 2030 klimaatpositief te zijn. Vanaf 1 augustus staan de plantaardige balletjes op het menu in de IKEA restaurants in Nederland*. Ook is het product dan verkrijgbaar in het vriesvak van de Swedish Food Market.

Ook voor vleesliefhebbers

Met de introductie van het nieuwe balletje richt IKEA zich zowel op klanten die geen vlees eten als klanten die wel vlees eten. Het nieuwe balletje ziet eruit en smaakt als het gehaktballetje, maar is gemaakt van erwteneiwit, haver, aardappel, ui en appel. Een opvallend verschil is dat de ecologische voetafdruk van de plantaardige variant slechts 4% is van die van het gehaktballetje. Het Zweedse woonwarenhuis wil vleeseters met dit balletje op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de lekkere smaak en duurzame aspecten van plantaardige voeding. In de IKEA restaurants worden de balletjes geserveerd met groente, aardappelpuree of frietjes, vossenbessenjam en roomsaus – net als het traditionele gerecht, maar voor een lagere prijs. IKEA hoopt dat het nieuwe Zweedse balletje minstens zo geliefd wordt als de vleesvariant.

Groot bereik

IKEA verkoopt wereldwijd meer dan een miljard gehaktballetjes per jaar. De toevoeging van het plantaardige balletje aan het assortiment kan daardoor een enorme impact hebben. Marcel Ruttgers, IKEA Food Manager Nederland: “Met het grote bereik van IKEA hebben wij de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om voor heel veel mensen eten te maken dat beter is voor het milieu én goed smaakt. Het is IKEA gelukt om de lekkere smaak, malsheid en sappigheid van het gehaktballetje na te bootsen, zonder de toevoeging van vlees.”

Plantaardig aanbod

Naar verwachting neemt de wereldwijde vraag naar voedsel tot 2050 met zeventig procent toe en de huidige eiwitproductie kan niet aan deze vraag voldoen**. Deze groei leidt tot meer vraag naar alternatieven voor dierlijke eiwitten en IKEA wil hieraan bijdragen door klanten duurzame en smaakvolle plantaardige voedselkeuzes te bieden. Zo introduceerde IKEA in 2019 al een plantaardig softijsje en kiest inmiddels meer dan tien procent van de klanten voor de veggie dog. Elk kwartaal neemt IKEA – naast het nieuwe Zweedse balletje – nog een plantaardig hoofdgerecht op in het vaste aanbod. Ook streeft het woonwarenhuis ernaar om zo min mogelijk voedsel weg te gooien: in 2020 reduceerde IKEA Nederland het voedselafval voor 31 procent, wat gelijkstaat aan 40.000 geredde maaltijden.

*De plantaardige balletjes worden vanaf 1 augustus in Europa geïntroduceerd. Noord-Amerika, het Midden-Oosten en de regio Azië-Pacific volgen een aantal maanden later.

**UN food and agriculture organization, FAO.org.