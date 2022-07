IKEA Hengelo plaatst 3.460 zonnepanelen op de parkeerplaats en wekt daarmee ongeveer 75% van zijn eigen stroomverbruik op. De vestiging creëert extra oppervlakte voor de panelen met zogenoemde zonnecarports boven de parkeerplaatsen. IKEA heeft wereldwijd als doel om in 2025 al zijn panden 100% op hernieuwbare energie te laten draaien. Alle IKEA vestigingen en het distributiecentrum in Nederland hebben zonnepanelen op of rondom de winkels geplaatst. De in totaal meer dan 50.000 zonnepanelen wekken samen 30 tot 40% van het energieverbruik van IKEA Nederland op.

De zonnepanelen van IKEA Hengelo wekken 1.8 megawattpiek per jaar op. Dat is ongeveer 75% van het stroomverbruik van de vestiging en staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 650 huishoudens. Hermen Schutte, Market manager IKEA Hengelo: “We zijn er trots op dat we zonnecarports gebruiken om energie op te wekken. We laten hiermee zien dat je niet beperkt bent tot het plaatsen van zonnepanelen op een dak en hopen andere bedrijven in de omgeving hiermee te inspireren. We nodigen hen graag uit om bij ons langs te komen zodat we onze ervaringen kunnen delen en in gesprek kunnen gaan over het verduurzamen van onze regio.”

Het plan voor de plaatsing van deze zonnepanelen is samen met de gemeente Hengelo tot stand gekomen en sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Wethouder van Duurzaamheid en Milieu, Claudio Bruggink: “Ons doel is om in 2050 als gemeente alleen nog energie te verbruiken die in Hengelo is opgewekt. We zijn blij dat bedrijven als IKEA zich binnen onze gemeente inzetten om sterk te verduurzamen. Dit innovatieve project is een mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is op dat vlak.”

Klimaatpositief

In 2021 plaatste IKEA Amersfoort als eerste vestiging wereldwijd zonnepanelen op de gevel van het gebouw en IKEA Eindhoven zonnecarports op de parkeerplaats – dit omdat de daken al vol lagen met zonnepanelen. Daarnaast was Amsterdam de tweede stad ter wereld waar IKEA uitstootvrij bezorgt. Door het veiligstellen van een zo kort mogelijke rijafstand naar klanten kan IKEA de ambitie waarmaken om in 2025 100% emissievrij te bezorgen in het hele land. In 2030 heeft IKEA de ambitie volledig van het gas af te zijn, en draaien ook de leveranciers in de keten op groene energie.

De stappen die IKEA Nederland zet op het gebied van hernieuwbare energie dragen bij aan de doelstelling van het Zweedse woonwarenhuis om in 2030 honderd procent circulair en klimaatpositief te zijn. De totale CO2-uitstoot van IKEA is mede door het gebruik van hernieuwbare energie in 2021 wereldwijd met 1,6 miljoen ton gedaald. Dit is een afname van 5,8% ten opzichte van 2016.

Foto: Claudio Bruggink (Wethouder Duurzaamheid en Milieu gemeente Hengelo) en Hermen Schutte (Market Manager IKEA Hengelo)